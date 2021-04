Moena: Loris Cocca assolto anche in appello. Resta la condanna per la fuga

La Corte d’appello ha confermato l’esito del giudizio di primo grado: Loris Cocca, il conducente della Ford Focus che ha travolto il 19 enne Mattia Sommariva nei pressi di Moena, non ha responsabilità penali.

La procura aveva chiesto la condanna a 2 anni e 9 mesi per omicidio stradale aggravato ma l’imputato, difeso dagli avvocati Marco Vernillo e Antonio Saracino, è stato assolto da questo reato e ritenuto colpevole solo per fuga in seguito ad incidente stradale.

I fatti risalgono al 9 aprile 2018. Il giovane si trovava sul suo monopattino, lungo la strada de Pecè, tra Soraga e Moena, quando venne investito dall’auto guidata dal 34enne campano.

Pubblicità Pubblicità

Il conducente scappò dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso al ragazzo riverso a terra, incosciente. Il personale del 118 raggiunse immediatamente il luogo, allertato dai passanti, ma per Mattia non ci fu nulla da fare, morì sul colpo in seguito alle ferite riportate. Sul luogo i vigili del fuoco, i carabinieri di Moena e la polizia della Val di Fassa si occuparono dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Nell’incidente la Focus aveva perso la targa riportando evidenti segni dell’impatto. Le forze dell’ordine si misero subito alla ricerca del pirata della strada, rintracciandolo nel giro di pochissimo tempo nella cucina del ristorante dove lavorava. Per lui scattarono le manette per omicidio stradale, aggravato dalla fuga e dall’essersi messo alla guida ubriaco, oltre che per aver superato i limiti di velocità presenti in zona.

L’uomo ammise immediatamente le sue responsabilità, sostenendo però di essere scappato in preda ad uno stato di shock e di essersi recato a casa a bere della birra, prima di andare al lavoro.

Pubblicità Pubblicità



Determinanti per l’assoluzione sono state le consulenze tecniche: tossicologica e cinematica. La prima, sulla base della curva di Widmark che misura la concentrazione di alcol nel sangue, ha stabilito che Cocca ha davvero bevuto dopo l’incidente.

Infatti, un’ora e mezza dopo il fatto, i valori di alcol erano ancora in crescita. Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, il perito tecnico della Corte ha stabilito che il mezzo viaggiava a circa 10 km/h oltre il limite di 50 e che l’impatto fu inevitabile in quanto Mattia avrebbe repentinamente invertito il senso di marcia mentre si trovava in mezzo alla strada.

Rimane quindi per Cocca solo il reato di fuga, in quanto non è concepibile scappare dal luogo di un incidente senza prestare soccorso alla vittima, nemmeno se in preda ad un forte stato di shock.