Il vinile supera il cd nelle vendite. È la prima volta dal 1991

L’avevano dato per sconfitto e destinato all’estinzione eppure aveva fatto la storia della musica prima in versione 78 giri ed in tempi più recenti 33 e 45 giri: si tratta del vinile che “girava” su dei giradischi, elementi che negli anni ’70 e ’80, sono stati anche parte dell’arredamento degli appartamenti di tutti gli italiani.

Poi sono nati anche i mangiadischi che sono stati il primo simbolo di libertà perché, funzionando con le pile, si potevano mettere in funzione ovunque. In questo caso si poteva ascoltare solo fronte e retro oppure era necessario averne una buona dotazione.

Bene, oggi la riscossa del vinile è arrivata alla vittoria. Per la prima volta dal 1991 ha superato nelle vendite il cd diventando un’espressione di tutte le età anche al femminile. Attorno al vinile si è creato un mondo sia di collezionisti che commerciale perché anche le registrazioni più recenti hanno la versione giradischi.

La Federazione Industria Musicale Italiana segnala che le vendite tra il primo trimestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2020 sono aumentate del 121%, mentre quelle del cd sono diminuite del 6%.

Il contesto è del tutto diverso considerando che nel 1991 un disco vendeva milioni di copie e monopolizzava il mercato. Oggi invece la musica viaggia per l’80% in streaming ed a essere vincente è quell’alone di vintage che accompagna il disco che affascina anche i più giovani.

Interessante come in queste ultime settimane cantanti come Madame e Maneskin siano gli artisti che in Italia hanno venduto più 33 giri. Nella classifica annuale al primo posto troviamo un classico senza età “ The Dark Sideof The Moon” dei Pink Floyd pubblicato per la prima volta nel 1973.

Forse sul rilancio del vinile ha influito un aspetto commerciale non secondario. Negli Stati Uniti già nel 1987 il disco in versione tradizionale ormai era in archivio soppiantato da un cd che garantiva 74 minuti di musica.

Le major puntarono allora sui superaudio cd e sul dvd audio non considerando che la rivoluzione del mp3 li uccideva sul nascere. Potrebbe essere che per non perdere lo spazio commerciale abbiano deciso di rispolverare il vinile puntando ad un mercato di nicchia. Oggi la Elttroformati nulla più che una fabbrica artigianale, produce 50 mila vinili al mese col 60% di novità. La vendetta del vinile dato per morto troppo presto.

A riguardo segnaliamo un format diffuso da Voce24news, la web television del Trentino, che ha ricostruito la storia del vinile attraverso 12 puntate (Qui il format)

A condurre è Pio Leonardelli leggendario Dj Trentino ed esperto di musica.