Bene la scelta di Fugatti sul coprifuoco. La sfida però è cogliere le opportunità che ci offre l’Europa

Il dibattito politico di questi giorni si sta concentrando sul coprifuoco delle 22.00. La nostra Provincia, con Ordinanza n. 71 del 26 aprile scorso lo ha interpretato nel senso che dopo le 22.00 è comunque consentito il rientro a domicilio.

Una misura che ritengo più che ragionevole per consentire di consumare la cena nei ristoranti – all’aperto – come previsto dal Governo, ma senza avere il patema d’animo di fare ritorno a casa per rispettare il coprifuoco. Ovviamente bisognerà essere pronti a dimostrare di essere stati al ristorante per non incorrere in sanzioni.

Quello che però credo sia ben più importante del coprifuoco alle 22.00 sono le questioni relative alle vaccinazioni e alle conseguenti graduali riaperture. Bisogna dire chiaramente che non siamo ancora fuori dal tunnel della pandemia e che le varianti del virus (inglese, indiana ecc.) devono ancora farci mantenere alta l’attenzione.

Certo, se continuiamo a ritmo serrato con le vaccinazioni e se la bella stagione ci aiuterà nella diminuzione della diffusione del virus come già avvenuto lo scorso anno, potremo ragionevolmente pensare alle riaperture di tutte le attività economiche all’aperto e al chiuso, ma solo se verranno comunque messe in atto le misure di sicurezza ormai note a tutti.

Per i locali al chiuso fondamentale è la possibilità di arieggiare il locale continuamente per evitare l’effetto aerosol in sospensione che con le varianti del virus, molto più contagiose, preoccupano e non poco.

In questo contesto di prudenza ci sono però anche ulteriori segnali positivi. Il PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) approvato alla Camera e al Senato può veramente portare l’Italia in una fase storica di grande ripresa economica.

La digitalizzazione, la banda larga, gli investimenti infrastrutturali e ambientali, la scommessa sul lavoro dei giovani e delle donne e la semplificazione delle procedure di appalto per citare alcuni degli obiettivi, sono pietre miliari di questo tempo che non possiamo sottovalutare.

Per mettere questi obiettivi a terra e renderli concreti, serviranno le migliori intelligenze del Paese, ma credo anche il coraggio della politica di non essere più influenzata dalle corporazioni, dalle lobbies e da quella parte di società che ormai si è avvitata sui propri interessi particolari perdendo completamente di vista l’interesse collettivo.

Io sono fiducioso perché il Governo Draghi è sostenuto da una maggioranza spuria che con tutti i suoi limiti ha però intrinsecamente anche la qualità di poter contemperare i vari interessi in gioco nella logica del compromesso politico che rimane fondamentale per l’azione dell’esecutivo.

Tocca a ciascuno di noi cogliere l’opportunità unica che ci ha concesso l’Europa e credo che abbiamo il dovere di farlo per costruire un futuro alle nuove generazioni lasciando un’eredità attiva importante che permetta loro di poter compensare le passività accumulate in questo periodo di crisi.