Trading online: aumentano le truffe, ecco come investire senza correre rischi

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Polizia di Stato italiana, nel 2020 si sono verificati 358 casi di truffa legata al mondo del trading online, per un totale di 20 milioni di euro totali persi dagli investitori.

Il boom che sta caratterizzando il settore del trading, infatti, porta con sé anche un lato oscuro fatto di raggiri e di mancati guadagni.

Sono molti gli utenti che, attirati dalla promessa di un ricavo immediato e cospicuo, sono inciampati in una rete di truffe e raggiri.

Purtroppo le truffe esistono anche nel trading online e, come in tutti i campi dove circola molto denaro, può capitare di imbattersi in situazioni poco chiare.

Tuttavia, la maggior parte delle piattaforme che lavorano nel trading sono società affidabili e trasparenti, regolate da rigide normative internazionali al fine di garantire la corretta applicazione di tutte le procedure.

Come evitare le truffe – La prima causa delle truffe nel trading online è legato alle pratiche scorrette portate avanti dai broker. Capita che questi ultimi vengano creati ad hoc da un gruppo di hacker per attirare i capitali degli ignari investitori, convinti erroneamente della solidità della piattaforma. Spesso queste finte società promettono guadagni esagerati in tempi rapidi, citando come testimonial famosi imprenditori noti a livello internazionale. In realtà, sebbene il trading possa effettivamente offrire delle buone occasioni di ricavo, sono rarissimi i casi in cui si diventa ricchi in poco tempo.

Il trading è una modalità di investimento a tutti gli effetti e come tale ne vanno studiate le dinamiche: occorre, infatti, conoscere come funziona il mercato e la natura dei diversi asset. Inoltre, rimanere aggiornati su tutte le news finanziarie costituisce un forte plus se si vuole investire con successo. Per salvaguardare il proprio capitale dal rischio truffa, è necessario affidarsi a un broker serio e conosciuto.

Le piattaforme migliori sono quelle regolamentate a livello nazionale e internazionale; in Italia è la Consob che vigila sulla trasparenza delle società finanziarie, mentre a livello europeo la licenza da ottenere è quella denominata CySEC: se la piattaforma non è in possesso di tali caratteristiche è meglio lasciar perdere. Un altro consiglio utile per non incappare in situazioni ambigue è quello di informarsi bene circa la reputazione del broker.

In rete, infatti, è possibile trovare numerose recensioni lasciate dagli utenti: se la quantità di opinioni negative supera quelle positive, è segno che la piattaforma non offre sufficienti garanzie.

Quali sono le pratiche scorrette – I broker che rispettano le direttive impartite dall’Esma (l’organo di vigilanza finanziaria dell’Unione Europea) devono sottostare a determinate regole, emanate proprio con l’obbiettivo di tutelare i consumatori. Ad esempio, le piattaforme di intermediazione si devono astenere dal praticare del telemarketing aggressivo. Spesso, infatti, le società “borderline” sono protagoniste di campagne di email spamming o di telefonate particolarmente invasive, in quanto cercano in tutti i modi di agganciare potenziali investitori.

I broker non regolamentati dall’Esma possono effettuare telefonate insistenti cercando di convincere l’utente a effettuare un certo investimento o a iscriversi a un programma di trading. E’ molto pericoloso accettare questo tipo di offerte in quanto il rischio di perdere del capitale è reale.

Spesso, poi, i broker non in regola promettono un cospicuo bonus per spingere i trader a investire più capitale: si tratta di una pratica profondamente scorretta che deve far drizzare le antenne all’utente in vista di un possibile rischio frode. La piattaforma, poi, non può illudere l’investitore con la promessa di un grande guadagno in tempi ridotti e, cosa molto importante, è tenuta ad accumulare un cosiddetto “fondo di garanzia” da elargire al trader nel caso in cui non ci fosse sufficiente liquidità.