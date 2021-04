Alpe Cimbra: prende il via la stagione dei camp in montagna!

E’ tutto pronto sull’Alpe Cimbra in Trentino per ospitare i tanti camp organizzati per l’estate 2021 a Folgaria Lavarone e in Vigolana. Una ricca proposta che spazia dal Basket, alla Scherma, all’Inglese e al Calcio. Oltre 10 i Camp interdisciplinari proposti per venire incontro alle esigenze di tutti.

Da sempre l’Alpe Cimbra – Folgaria Lavarone Lusérn e Vigolana– in Trentino è molto attenta alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie: l’infrastrutturazione del territorio con strutture sportive di eccellenza – il palasport, i campi da tennis, da paddel e da calcio, il bike park e il pump track, la piscina, ecc- con aree giochi immerse nella natura, i percorsi trekking tematici (il sentiero dell’Immaginario, dalla Storia alle Storie, il sentiero dell’Acqua, e molti altri), family hotel e residence, il programma di animazione Family Emotion e in generale la declinazione della località in chiave Family Oriented hanno affermato la località trentina quale destinazione Top per le famiglie e per i ragazzi.

Oltre 10 i camp interdisciplinari proposti dall’Alpe Cimbra che spaziano dal calcio, al basket, alla scherma fino ad arrivare alle scienze e alla tecnologia.

Folgaria Basketball Camp: dal 1988 al servizio dei giovani Ripartiamo: è questa la parola d’ordine del 33° Folgaria Basketball Camp, in programma dal 27 giugno al 31 luglio 2021. Dopo un anno di assenza torna il camp delle meraviglie che si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, sportivi e di booking. La manifestazione sarà leggermente modificata seguendo le regole anticovid ma lo spirito è lo stesso che per più di 30 anni ha contraddistinto il FBC: «La voglia è tanta, vogliamo tornare a fare ciò che amiamo – ha dichiarato il direttore Renato Caroli – Siamo pronti a ripartire con il nostro solito entusiasmo, la nostra è una vacanza all’insegna dell’amicizia e dell’aggregazione, con una formula vincente: Folgaria + basket = Folgaria Basketball Camp».

Il FBC 2021 gode della condivisione dell’Alpe Cimbra e del Comune di Folgaria e la sua storia parla da sola. Non mancheranno i grandi coaches, da Frank Vitucci ad Andrea Diana, da Alberto Martelossi a Maurizio Mondoni, oltre ai collaudatissimi stranieri Alberto Blanco e Terence Stansbury. Confermate le cinque settimane con il limite di 140 camperini per ogni turno: «In un anno come questo non possiamo andare oltre questi numeri – conclude “Renatone” – Gli stessi hotel hanno dei protocolli da rispettare, sia in sala da pranzo che nelle camere. La nostra macchina è già in moto e il nostro staff non vede l’ora di iniziare alla grande il 33° FBC».

Summer Camp di Calcio (anche in inglese) con una delle Scuole Calcio più famose di sempre: a Lavarone il camp del Leeds United Experience Summer Camp organizza, anche per l’Estate 2021, un divertentissimo Summer Camp di Calcio in inglese per giovani dai 6 ai 14 anni nella splendida cornice di Lavarone. Il Summer Camp Calcio Leeds nasce in collaborazione con il Leeds United Football Club, un Club di antichissima tradizione calcistica che milita attualmente in Premier League (l’equivalente della Serie A italiana).

I Tecnici e gli Allenatori certificati Leeds United saranno al servizio di tutti i giovani calciatori che vorranno approfondire, divertendosi, la conoscenza e la pratica del calcio, migliorando allo stesso tempo il proprio inglese. Durante il Camp di Calcio si terranno, infatti, anche delle simpatiche lezioni di conversazione in inglese.

In Vigolana due settimane di Vero Calcio: il camp organizzato dalla scuola di calcio presieduta da Lionello Manfredonia – 15 anni calciatore professionista-. Il camp è aperto anche ai bambini con disabilità.

Imparare l’inglese a Folgaria: Dal 20 giugno al 17 luglio si parla inglese a Folgaria con l’English Summer Camp Folgaria 2021. Si tratta di una vacanza studio per ragazzi dagli 8 ai 18 anni per imparare l’inglese. I piccoli studenti saranno completamente immersi nell’apprendimento della lingua grazie alle lezioni alla mattina e alle attività ludiche al pomeriggio sempre seguiti da insegnanti madrelingua e bilingue. Ogni gruppo produrrà un film in inglese, che sarà presentato durante lo spettacolo finale.

Folgaria Fencing Summer Camp: L’Alpe Cimbra è diventata la casa del Fencing Summer Camp e del grande campione Andrea Cassarà, un camp di scherma, capitanato dal campione olimpico di fioretto Andrea Cassarà e dal suo maestro Massimo Omeri. Oltre agli allenamenti i ragazzi avranno l’occasione di visitare la bellissima Alpe Cimbra di Folgaria, Lavarone e Lusérn con gite a cavallo, escursioni ai rifugi e divertirsi al lago di Lavarone. Per questi aspiranti schermidori sarà una bellissima occasione per incontrarsi, conoscersi, allenarsi e vivere una vacanza in montagna incredibile.