Nuova ordinanza: Maurizio Fugatti sposta avanti il Coprifuoco

Il governatore trentino in diretta su RaiNews 24 definisce il mantenimento del coprifuoco dalle 22 alle 5 “una misura cattiva e ideologica che non ha nessun presupposto epidemiologico” e si dice “pronto a valutare un’ordinanza per spostarlo alle 23 se entro giovedì la richiesta delle Regioni non sarà accolta dal Governo”.

Rivendica ciò come esigenza dettata da motivazioni economiche, in difesa del settore turistico già pesantemente compromesso dall’epidemia e nega quindi che si tratti di un diktat di partito.

Una parziale deroga al coprifuoco delle 22 il Presidente l’ha già comunque decisa nella giornata di ieri. Infatti se un cittadino finisce di cenare alle 22, esibendo lo scontrino del ristorante, può raggiungere il proprio domicilio oltre questo orario, secondo il tragitto più breve.

Questo è riportato nell’ultima ordinanza firmata nella giornata di ieri (la numero 71 dall’inizio della crisi sanitaria)

Se, ad esempio, termino la mia cena in piazza Duomo alle 22 in punto posso mettermi in viaggio per rientrare a Riva del Garda un’ora e mezza dopo? Il Presidente afferma di si, basta esibire la ricevuta del ristorante o compilare l’autocertificazione che andrà eventualmente controllata dalle Forze dell’Ordine.

Nell’ordinanza, in vigore fino al 31 luglio, viene chiarito anche il via libera alle attività identificate con codice Ateco 56.3 (bar, pub e locali privi di cucina) di lavorare con tavolini all’aperto, fino alle 22.

La richiesta era stata inviata nella mattinata al governatore Fugatti da Claudio Cia di Fratelli d’Italia e chiedeva che «per attività di ristorazione si intendono tutte le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, evitando in tal modo che vengano escluse birrerie, pub e bar; che il limite delle 18.00 per i bar con codice Ateco 56.3 fa riferimento unicamente all’asporto, mentre resta salva anche per queste attività la possibilità di effettuare il servizio al tavolo, all’aria aperta, sino alle 22.00.»

Fugatti non ha invece accolto l’altra richiesta del consigliere Claudio Cia di Fratelli d’Italia che chiedeva l’apertura per i locali che non hanno i tavolini all’aperto e per i consumi al banco.

Questo perché già la sola proroga del coprifuoco per il rientro al domicilio potrebbe essere oggetto di impugnazione da parte del governo. Ora si attente la decisione dello stesso riguardo per lo slittamento del coprifuoco dalle 22 alle 23, richiesta che fanno tutte le regioni, non solo il Trentino.

Anche se questa nuova misura del governatore Fugatti dimostra ancora una volta che il Trentino è avanti rispetto al resto delle regioni. Siamo stati i primi ad aprire i ristoranti e bar all’aperto ed ora anche i primi ed unici a spostare avanti il coprifuoco.