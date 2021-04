Inizia la discussione sul declassamento di Via Brennero

Almeno se ne parla ed è già molto dopo gli anni di silenzio che hanno accompagnato lo scempio progressivo di Trento Nord fatto di urbanizzazione selvaggia, centri commerciali e supermercati cresciuti come funghi, ma anche terreni inquinati e mai bonificati: insomma il caos.

Si anima sempre più la discussione legata al declassamento della Via Brennero che da autostrada urbana la si vorrebbe portare ad una sola corsia per senso di marcia con l’eliminazione dei passaggi a livello di Via di Spini, Via Palazzine, Via Aeroporto e Via Aichner.

L’Idea è quella di un tram o metropolitana di superfice, lunga circa 8 chilometri che dovrebbe svilupparsi sull’asse centrale della Via Brennero. Partenza e arrivo alla stazione della Trento Malè di Spini e quindi collegamento con la città passando da Piazza Centa, Via Segantini, Piazza Dante, Via Torre Verde e Largo Nazario Sauro. Andrebbe ad occupare 9 metri dell’attuale carreggiata ed indubbiamente avrebbe dei punti critici, realizzabile ?

Difficile da dirsi, di certo il declassamento di Via Brennero dovrebbe essere accompagnato da una serie di parcheggi scambiatori ed anche di bus navetta.

In previsione dei lavori di interramento della ferrovia del Brennero allo Scalo Filzi, il “ Nordus” si potrebbe rivelare strategico in un periodo nel quale saranno di facile previsione problemi di traffico.

Nel suo complesso l’idea non è nuova e già se ne era parlato nel Prg del 1991, ma da allora non se ne è fatto nulla. L’obiettivo del comune è quello del declassamento a strada urbana e da qui potrebbe partire una riqualificazione generale sia stradale che urbanistica. Il progetto sul quale lavorare c’è ed innescherà la discussione politica su un piano che potrebbe rivoluzionare tutta la città.

