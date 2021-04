Home banking: in era Covid è boom per le banche online

Questo lungo periodo di pandemia sta portando molte persone a effettuare online tutte le operazioni possibili, dagli acquisti ai bonifici e a tutto ciò che concerne la gestione bancaria.

Sono cresciuti di ben il 57% gli utenti che si affidano al digitale nei portali delle loro banche, districandosi tra siti e app ed è una tendenza che non sembra diminuire, anche per la grande praticità che offre.

Se è vero che molti hanno scoperto la banca online proprio in era Covid, altri invece ne beneficiavano già da prima e hanno intensificato tale modalità per necessità.

L’obiettivo, attualmente, è quello di rendere sempre più facile la navigazione nei portali collegati alle banche anche per poter svolgere operazioni più complesse quali l’accensione di una polizza o la richiesta di un finanziamento senza doversi spostare, ma magari con una consulenza a distanza.

Vantaggi delle banche online – Naturalmente, si rivelerà determinante la scelta dell’istituto di credito a cui affidarsi. A questo proposito, la migliore banca on line secondo scuoladitrading.me è quella in grado di offrire servizi sicuri e affidabili e soluzioni con cui soddisfare qualsiasi genere di necessità.

Una banca online, essendo fruibile in piena autonomia, spesso è in grado di abbattere parte dei costi proprio in virtù della mancanza di filiali fisiche. In alcuni casi, l’istituto di credito offre entrambe le possibilità, dando agio agli utenti di scegliere se interfacciarsi personalmente con un addetto allo sportello per problematiche complesse o connettersi al proprio portale magari per controllare l’estratto conto o predisporre un bonifico.

Grazie ai sofisticati e molteplici livelli di sicurezza e password, si può operare in piena serenità senza doversi ogni volta recare alla filiale o al bancomat. In tal senso, con un portale online si possono controllare l’estratto conto e il versamento puntuale dello stipendio o della pensione, oppure pagare persino bollettini di vario tipo.

Ovviamente, le esigenze sono differenti a seconda che si tratti di svolgere operazioni che possono essere predisposte personalmente oppure altre, tipo richieste di finanziamenti o prestiti, che richiedono necessariamente un appuntamento in filiale. E le esigenze differiscono soprattutto se a usufruire della banca online è un privato o un’azienda.

In tal senso, alcuni tipi di istituto di credito non hanno addirittura alcuna filiale fisica se non gli sportelli ove prelevare contante, depositarlo o versare assegni. Di sicuro, grazie alle applicazioni per i vari dispositivi e alla possibilità di visualizzare il necessario online, ci si può davvero connettere alla propria banca praticamente ovunque sia presente una connessione internet o un collegamento wi-fi: negozi, strutture ricettive o persino mentre ci si sta recando a fare la spesa o al lavoro.

Le carte conto delle banche online – Una delle soluzioni più apprezzate tra quelle assicurate dalle principali banche online è quella rappresentata dalle carte conto, ovvero prepagate dotate di Iban che si comportano come un conto corrente tradizionale. Ovviamente, pure se con strumenti finanziari più limitati, è un’opzione estremamente valida per avere efficienza e dinamicità, specie se è possibile scegliere tra più versioni con funzionalità via via più complete.

Di sicuro, una delle costanti rimane la possibilità di pagare a mezzo app per cellulare o persino con la scansione di un barcode, in maniera semplice e veloce; vi è poi la modalità contactless che consente, nei negozi fisici, di avvicinare semplicemente la carta al POS dedicato senza spesso dover neanche digitare il PIN associato.

In molti casi sono previste carte aggiuntive, magari da distribuire a dipendenti e familiari oppure costi di gestione ancor più convenienti rispetto ai conti tradizionali. In questi casi, la differenza maggiore è proprio nel concetto di base ma ad esempio la possibilità di accreditare il proprio stipendio può comunque essere contemplata anche su una di queste carte.