Zona gialla, riaprono le biblioteche in Trentino: ecco come, dove e quando

Con il passaggio in zona gialla riaprono le biblioteche dal lunedì al venerdì, e sabato solo su appuntamento.

Qui di seguito regole e aperture:

ACCESSO ALLE RACCOLTE A SCAFFALE APERTO – Le biblioteche saranno riaperte dal lunedì al venerdì con ingressi contingentati. Si potrà restare in biblioteca il tempo necessario per scegliere i libri da prendere in prestito e, comunque, non oltre i 10 minuti per ciascun utente.

E’ consentito al pubblico l’accesso diretto agli scaffali per la consultazione e la scelta di libri e altre risorse. Come sempre, la scelta di ampliare i servizi in un momento in cui ancora l’emergenza Covid-19 non è rientrata, si attiene alle massime precauzioni di sicurezza per gli utenti e per il personale. Si accede ancora alla biblioteca indossando correttamente la mascherina e igienizzandosi le mani all’ingresso; si rispetta la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

ATTENZIONE: Il sabato rimarrà attivo il prestito sulla porta e NON sarà possibile prenotare le sale di studio per il giorno stesso.

Sede centrale: nella sede di via Roma si potrà accedere esclusivamente alle raccolte disponibili in Sala Manzoni. Sarà ancora necessario richiedere ai bibliotecari i libri della sala Multilingue, del I e del II piano da prendere in prestito.

L’accesso alle sale studio è consentito a studenti e ricercatori previa prenotazione. Resta garantito l’accesso alla sezione Trentina e all’Archivio Storico su appuntamento (prenotazione telefonica ai numeri 0461/889546 per la sezione Trentina, 0461/889548 per l’Archivio Storico).

Palazzina Liberty: anche nello spazio dedicato ai bambini e ragazzi l’accesso è consentito con mascherina e igienizzazione delle mani per adulti e bambini (sotto i 6 anni non c’è obbligo di mascherina). Numero massimo di 8 persone contemporaneamente presenti. Non è consentita la lettura individuale in sede.

Sedi periferiche: anche nelle altre sedi della biblioteca è possibile accedere direttamente agli scaffali per la scelta dei libri da prendere in prestito. Le misure di sicurezza sono le medesime delle altre sedi; in ciascuna biblioteca è definito il numero massimo di ingressi contemporanei. Non è ancora possibile fermarsi a leggere e studiare.

Fermo il bibliobus.

SALE STUDIO, SALA TRENTINA E ARCHIVIO STORICO SU PRENOTAZIONE

Sale di studio: Nella sede di via Roma sono a disposizione 71 postazioni di studio riservate a studenti e ricercatori di qualsiasi scuola o università. Per accedere alle postazioni è indispensabile

– possedere la tessera della biblioteca (è possibile fare una nuova tessera al momento dell’entrata, portando il modulo già compilato e un documento di riconoscimento)

– prenotare in anticipo telefonando al numero 0461/889521. È possibile prenotare moduli di mezze giornate: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19; il sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

– si possono prenotare un massimo di 4 moduli in settimana per utente e ogni utente può prenotare solo per se stesso.

Sala trentina

– L’accesso è consentito dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30, previa prenotazione telefonica al numero 0461/889546 o inviando una mail a biblioteca.conservazione@comune.trento.it. Indicare nella mail i documenti che si desidera consultare e un numero di recapito telefonico. Ogni prenotazione consente l’accesso a un solo utente.

– Le fotoriproduzioni possono essere richieste con mail a biblioteca.conservazione@comune.trento.it.

Archivio storico

Per la consultazione del materiale antico, è necessario prenotarsi, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, telefonando al numero 0461/889548 o scrivendo una mail all’indirizzo archivio.storico@comune.trento.it.

N.B. : per per i documenti riguardanti la materia edilizia è necessario seguire le modalità indicate nel sito del Comune di Trento, al seguente link

L’accesso alla biblioteca è consentito ai soli utenti che hanno prenotato e che sono iscritti al Sistema Bibliotecario Trentino, nel rispetto delle misure di protezione da Covid-19:

• non si potrà accedere se si ha una temperatura corporea superiore ai 37,5°, se si hanno sintomi legati all’infezione da Covid-19, se si è stati in contatto con persone che hanno sintomi o positive al virus.

• per tutta la permanenza in biblioteca, si dovrà indossare correttamente una mascherina di protezione delle vie respiratorie

• bisogna igienizzarsi le mani prima dell’accesso alla sala e spesso durante la giornata

– tutte le postazioni saranno igienizzate ogni volta che l’utente avrà lasciato la sala.

PRESTITI E RESTITUZIONI – Nessuna novità per il prestito e invariate le modalità di restituzione: saranno gli utenti a lasciare i libri negli appositi contenitori. I documenti restituiti andranno in “quarantena” per 7 giorni, che è la durata dell’infettività del virus sulla plastica (i libri sono foderati) indicata dall’Istituto Superiore di Sanità.

Invitiamo ancora gli utenti a telefonare (0461/889521 oppure ai numeri di telefono delle sedi periferiche) o scrivere (info@bibcom.trento.it o mail delle singole sedi) per prenotare i libri che intendono prendere in prestito per limitare così il tempo di presenza in biblioteca.

Rimane garantito il prestito a domicilio, per le circoscrizioni del centro, grazie ai volontari che effettueranno le consegne, soltanto per le persone che abbiano compiuto i 70 anni e per coloro che per problemi di salute sono più esposte al rischio di contagio. Anche in questo caso è sufficiente scrivere o telefonare alla biblioteca. Resta fermo il Bibliobus e rimangono ancora chiusi i punti di prestito di Madonna Bianca, Martignano, Montevaccino e Romagnano.