Tirocinio: vi racconto la mia esperienza presso «La Voce del Trentino»

Nella seconda metà del mese di aprile e per tutto marzo ho avuto l’opportunità di svolgere un tirocinio presso il giornale locale La Voce del Trentino.

Un’esperienza davvero a 360°, in cui mi è stata fornita una prima infarinatura del lavoro del giornalista a partire dalle cose più semplici, come inserire gli articoli nel sistema, fino ad arrivare a condurre un format televisivo. Il tirocinio era stato richiesto dall’università di Trento, dove io studio.

Ciò che più ho apprezzato di questa esperienza è stata la fiducia che fin dal primo momento mi hanno dato in redazione: poche chiare consegne e mi hanno fatta partire, lasciandomi trattare gli argomenti che più mi appassionano, permettendomi di trovare le interviste da fare ma sempre restando disponibili ad aiutarmi qualora mi fossi trovata in difficoltà.

È stata un’occasione quindi di approfondire ciò che più mi piace ed anche di uscire dalla mia confort-zone trattando argomenti di cui sinceramente sapevo ben poco.

Un’occasione per incontrare tante nuove persone, per partecipare a varie conferenze e anche apprezzare di più un articolo letto tra un impegno e l’altro perché ora sono consapevole del lavoro che sta dietro a quelle poche parole.

Tanta pratica, è vero, ma non sono assolutamente mancate le fondamentali basi di teoria e di deontologia giornalistica. Una volta a settimana avevo appuntamento con la direttrice, Elisabetta Cardinali, che dedicava un’ora della sua giornata a spiegarmi il fiume di regole che un giornalista deve avere in mente mentre scrive un pezzo.

Ho detto a 360° perché oltre alla cospicua parte di scrittura ho potuto mettermi in gioco anche per quanto concerne la parte più discorsiva.

Il mio tutor e proprietario della testata, Roberto Conci, mi ha dato la possibilità di condurre un format televisivo: Sosta Selvaggia è il titolo, l’obiettivo quello di denunciare le violazioni del codice della strada e nello specifico le auto lasciate in divieto di sosta oppure addirittura abbandonate in giro e vandalizzate.

Come le Iene, una volta a settimana seguendo le segnalazioni dei cittadini piombavamo nei luoghi dove si trovavano queste auto e giravamo la puntata, lasciando anche spazio a chi faceva la segnalazione di intervenire. Il mio compito, più nello specifico, era quello di scrivere il canovaccio, sentire chi aveva fatto la segnalazione per avere dettagli precisi sulla situazione e poi quello di andare fisicamente per le riprese.

Non posso nascondere che sia stato impegnativo. Lavorare pomeriggio e studiare la mattina cercando anche di restare al passo con tutte le lezioni dell’università è stato praticamente impossibile, dovrò rimboccarmi le maniche e mettere la quinta per recuperare.

Nonostante tutto, mi chiedessero se mi sono pentita la mia risposta sarebbe un grosso grasso no. Un no perché questa fatica mi ha permesso di migliorare le mie capacità organizzative, un no perché ho avuto l’opportunità di vedere per la prima volta come mi muovo nel mondo del lavoro e un no perché penso che queste esperienze aiutino moltissimo a schiarirsi le idee sul futuro.

Studiare è bellissimo, magnifico, ma un po’ di pratica non fa sicuramente male a nessuno anzi, credo dovrebbe essere d’obbligo inserire il tirocinio come esperienza obbligatoria all’interno di un percorso di laurea.

Ci tengo a ringraziare la redazione per avermi seguito in questo viaggio: in particolare Roberto ed Elisabetta che hanno trovato il tempo per starmi dietro durante tutto il percorso.

Elisa Degasperi