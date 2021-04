Covid: in Trentino cresce il disagio psicologico delle persone, soprattutto tra gli adolescenti

“Anche in Trentino si sta osservando un certo aumento del disagio psicologico soggettivo nella popolazione correlato al Covid 19, dovuto, probabilmente, sia alla situazione di limitazione della libertà (lockdown, chiusura, etc), sia al distanziamento sociale, alle preoccupazioni economiche e per il futuro, sia all’ansietà che questo clima di incertezza fisiologicamente produce”. Risponde così l’assessora alla salute Stefania Segnana a un’interrogazione presentata da Lucia Coppola del gruppo misto.

L’assessora nella risposta specifica anche che la percezione del disagio soggettivo, ossia quello rilevato da interviste e non da studi rigorosi sul piano metodologico, è cosa ben diversa dal disagio clinicamente diagnosticato.

Un conto è infatti sentirsi tristi e isolati (condizione oggettiva per la maggior parte dei cittadini “sani” che hanno subito il lockdown), altro è sviluppare una depressione. Sarebbe peraltro un grave errore “sanitarizzare” qualunque forma di disagio, soprattutto se di tipo pre-clinico.

Stefania Segnana segnala inoltre “una certa evidenza di un significativo aumento dei disturbi alimentari negli adolescenti e anche, in generale, maggiore gravità dei sintomi e del disagio emotivo (es. tentati suicidi negli adolescenti e agiti sul piano comportamentale)”.

L’assessora spiega che “non sempre questi casi arrivano ai servizi, forse per il timore di raggiungere le strutture sanitarie (restrizioni legate al Covid, paura del contagio) o perché il disagio rimane confinato a lungo nelle mura domestiche. In ogni caso sia le strutture sanitarie che la scuola forniscono un’assistenza psicologica adeguata”.​​

Il Dipartimento Istruzione ha comunicato che in ambito scolastico non sono comunque giunte segnalazioni particolari relative ad un aumento del disagio individuale negli studenti.

Nel rispondere ad uno dei quesiti lanciati dalla consigliera Coppola l’assessore ha sottolineato che “al momento le strutture sanitarie pubbliche riescono a rispondere alle richieste, in quanto da un lato ancora oggi molte visite vengono effettuate con modalità “mista” (parte in presenza e parte in televisita), modalità che consente di ottimizzare i tempi, dall’altro non sempre il disagio percepito si traduce in un problema clinico vero e proprio e quindi in una maggiore richiesta di “prestazioni” alle Strutture Pubbliche. Certamente, sulle fasce di età infantile e adolescenziale, un ruolo importantissimo, in termini di benessere/malessere è anche giocato dalla scuola e dalla socializzazione, attualmente molto sacrificate”.

Le situazioni “di rischio” sono molte, e probabilmente in aumento, – ha ribadito in conclusione Stefania Segnana – e quindi sarà importante lavorare molto in senso preventivo, prima ancora che di cura. Si rileva, infine, l’importanza di raccogliere dati in maniera rigorosa, prima di dare numeri “certi” di un fenomeno ancora in corso.