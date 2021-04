Controlli anti covid Polizia Locale: un week end tranquillo

Tutto sommato è stato un week end tranquillo quello passato dagli uomini della Polizia Locale che in 3 giorni non hanno dovuto intervenire per far rispettare le regole legate all’emergenza sanitaria nonostante il grande flusso di giovani che si sono riversati nel centro storico cittadino.

Nel pomeriggio di venerdì la polizia locale ha controllato i maggiori parchi cittadini (Melta, Gocciadoro, Muse): notevole l’afflusso di persone, verifiche sul distanziamento e sull’utilizzo della mascherina. Sempre nel pomeriggio controllo dei locali pubblici nel centro città e sulle chiusure in orario degli esercizi pubblici.

Dalle 19.30 alle ore 22.30 di sabato in piazza D’Arogno e via Calepina erano presenti un notevole numero di persone. Presenti complessivamente circa 300 persone, in lenta diminuzione nel corso della serata.

E’ stata rilevata una violazione per inutilizzo della mascherina protettiva. In vicolo Santa Maria Maddalena alle ore 20.30 erano presenti una quarantina di persone, in calo nel corso della serata. Tutti i locali sono stati chiudi regolarmente agli orari previsti.

Dalle 21 alle 22 in piazza D’Arogno e via Calepina è stata segnalata la presenza di circa 150 persone, numero che – secondo la nota della polizia locale – è andato gradualmente calando fino alle 22. Anche la domenica non sono stati segnalati particolari problemi.

“La polizia locale sabato e domenica ha fatto un lavoro di prossimità – ha spiegato il sindaco Ianeselli – Con gli esercenti, con i cittadini, per i residenti che già iniziano a lamentarsi per un accenno di movida. Dobbiamo gestire insieme questa situazione, mediare tra istanze diverse, ma continuando ad essere un’Amministrazione che crede nelle indicazioni che ci arrivano dalle autorità scientifiche”. Riguardo all’apertura dei locali fino alle 22 e al contemporaneo coprifuoco (sempre dalle 22) previsto dalle regole della “zona gialla”, il comandante della polizia locale Lino Giacomoni ha assicurato che non ci saranno sanzioni per chi ritorna a casa. E, nel caso la Provincia di Trento decidesse di spostare il coprifuoco alle 23, il sindaco ha aggiunto: “Rispetteremo l’ordinanza provinciale, se c’è un’ora in più la gestiremo senza problemi”

