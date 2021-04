Troppe deviazioni, la lamentela dei residenti di Spini

A Spini la situazione del traffico a causa delle molte deviazioni è sempre più difficile.

In pratica il rione è stato trasformato in un cantiere continuo con lavori in corso per vari motivi e che spesso durano ben oltre i tempi previsti. Come è successo per gli scavi per la rete dell’acquedotto.

Le deviazioni del traffico sono già a arrivate a quota dieci negli ultimi due anni. I residenti segnalano come i cantieri non siano sempre in funzione e le sospensioni durino anche un paio di giorni durante la settimana.

Ma anche come i cantieri finiscano per durare molto più delle scadenze indicate e come le deviazioni portino il traffico all’interno del rione e trattandosi di un’area per la maggior parte a destinazione industriale, il passaggio nel centro abitato riguarda mezzi pesanti inadatti alla tipologia delle strade.

Un altro disagio deriva dagli spostamenti continue delle fermate dell’autobus con punti provvisori a sostituire quelli ufficiali.

Una situazione che rende ancora più difficile una realtà non certo facile per un quartiere nel quale mancano anche servi essenziali.

