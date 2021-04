No all’ideologia politica revisionista: «Progetto bandiere 25 aprile alle Torri di Mann». Parliamone!

Spett.Le direttore,

Oggi a fronte di un articolo apparso sul quotidiano on line «La voce del Trentino» ci pervengono maggiori informazioni rispetto ad alcune segnalazioni già giunte alla scrivente da parte di alcuni assegnatari di locazione residenziale pubblica alloggiati nelle Torri di Villazzano 3 che manifestavano alcune perplessità rispetto all’iniziativa politica sfociata da un incontro tra la Commissione politiche sociali del comune di Trento e la rete di volontariato della circoscrizione Oltrefersina ( a guida PD).

La proposta è frutto di un progetto, si apprende nell’articolo, per celebrare la giornata del 25 aprile. Il progetto consta nel collocare ed esporre per un giorno la bandiera tricolore sulla sommità di ogni Torre. Tale proposta, avvallata dalla circoscrizione Oltrefersina, ha potuto essere eseguita anche con lo stanziamento, si apprende, di soldi pubblici per il lavoro dei volontari per la predisposizione e messa in opera!

Ora, precisato che già da parte degli inquilini che sono rivolti alla scrivente sono emerse alcune critiche rispetto alle procedure dato che la prima osservazione che pongono è che i loro alloggi rientrano in uno stabile residenziale e sono pertanto particelle edificiali inseriti in unita’ locative del patrimonio pubblico provinciale (non sono siti istituzionali come il Commissariato del Governo o il palazzo della Regione) e già qui già si apre un dibattito in seno alla regolarità della procedura, questione poi che sconfina e investe anche altri ambiti che riguardano le adozioni di determinazioni pubbliche in materia di welfare e di gestione patrimonio.

Ora, tornando a bomba sulla esposizione della bandiera tricolore in vetta alle 14 Torri di Mann, vorrei chiarire bene che non è in discussione la bandiera del tricolore nazionale, che è il nostro vessillo, ma la strumentalizzazione con cui spesso la sinistra italiana usa simboli vessilli per aprire dibattiti mai sedati e polemiche di revisionismo storico ancora latenti sotto le braci spesso.

Oggi infatti è il 25 aprile “Festa della Liberazione di Italia” dal giogo nazifascista e auspichiamo che dopo 75 anni dal lontano 1945 questa ricorrenza rappresenti una festa di unità e non di divisione in partigianerie di sorta in cui tutti ci si senta semplicemente italiani figli di una grande storia!

Ecco perché risulta marcatamente viziata questa iniziativa nel voler apporre la bandiera oggi sugli stabili tra i più datati dell’ edilizia residenziale pubblica simbolo delle politiche abitative del Comune, anziché su siti istituzionali, e perché nel contempo non si poteva lasciare che questa proposta non fosse analizzata nelle sedi del dibattito politico con le dovute verifiche che il caso in sé richiede! Si obietterà sicuramente che i referenti condominiali sono stati coinvolti e hanno dato il placet alla proposta ma nel qual caso la prima osservazione da porre :”è stata trattata in maniera democratica la questione all’interno di una assemblea condominiale che ne avvallasse a maggioranza di presenti la proposta? Dai soggetti segnalanti non risulta !”

Ma andando oltre la Circoscrizione Oltrefersina, che rappresenta il primo organismo politico di raccolta istanze dei cittadini di Trento sud e ne delibera le decisioni politiche, in un momento di disastro economico e sociale determinato da questa Pandemia battezzata come la “terza guerra batteriologica mondiale” è in questo modo che risponde ai bisogni riferiti alla sempre più emergente e crescente fascia di utenza a rischio povertà che in quel distretto proprio trova maggior concentrazione demografica spendendo per progetti sociali di questa tipologia soldi pubblici?

In un momento in cui le associazioni di volontariato sociale desistono spesso dal chiedere fondi pubblici perché devono affrontare un mare di burocrazia per fare approvare i loro progetti, apprendere che a proposta invece è andata a buon fine, pare quasi una beffa nei termini!

Le Torri di Mann non sono di proprietà esclusiva di pochi eletti ma sono ancora che piaccia o meno stabili di edilizia residenziale pubblica un patrimonio casa costruito con i contributi di tutta la popolazione trentina per dare casa ai meno abbienti ricordiamo e non perché diventino presidio esclusivo di una nicchia di eletti ed accoliti! Sulla questione sarà presentata nei prossimi giorni una articolata interrogazione consigliare atta a chiarire bene fatti ed antefatti!

Gabriella Maffioletti – Vice coordinatrice regionale di Forza Italia Trentino Alto Adige

