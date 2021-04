Piscine in estate, pattinaggio d’inverno: via alla valorizzazione dell’area sportiva di Tuenno

Un servizio piscine in estate, una pista da pattinaggio in inverno. Con la possibilità di fare anche un aperitivo, bersi una bibita o mangiare un gelato.

L’area sportiva di Ville d’Anaunia sarà finalmente valorizzata grazie al progetto sviluppato dagli assessori alle associazioni e politiche giovanili Giordano Bruni (nella foto a sinistra) e all’istruzione e all’attività per le famiglie Darma Waldner (nella foto a destra), che hanno strutturato una proposta innovativa con l’intento di concedere ai bambini e alle famiglie un servizio-piscina durante il periodo estivo e una pista da pattinaggio nei mesi invernali.

In questi giorni è stato pubblicato infatti un avviso (disponibile sul sito www.comune.villedanaunia.tn.it) per l’utilizzo e la gestione quinquennale, fino a inizio 2026, dell’area sportiva di circa 3.000 metri quadrati a Tuenno, adiacente ai campi da tennis (dove si stanno ultimando i lavori di rifacimento del complesso sportivo), al campo da calcio (che è in attesa di risposta di contributo provinciale per il rifacimento del manto erboso) e a un parco giochi che si sta rinnovando.

Pubblicità Pubblicità

L’intento dell’amministrazione comunale è quello di promuovere e potenziare le pratiche sportive, incentivando l’aggregazione e la socializzazione in un’area che a breve dovrebbe essere completamente riqualificata e offrendo ai giovani un’opportunità di divertimento in piena sicurezza.

Senza dimenticare il rilancio turistico del territorio e le esigenze delle famiglie di Ville d’Anaunia e dei Comuni limitrofi, soprattutto durante il periodo delle vacanze scolastiche.

«L’obiettivo dell’amministrazione è quello di valorizzare un’area che da molti anni è trascurata, eseguendo alcuni lavori per la sua riqualificazione – fa sapere l’assessore Giordano Bruni –. Il nostro intento è di allestirla in modo che risulti il naturale completamento della zona sportiva, creando uno spazio ricreativo per famiglie ad uso prevalentemente sportivo, appunto. In questo modo vogliamo offrire un servizio in più ai genitori che potranno portare i propri figli, anche solo per qualche ora, a divertirsi in compagnia e in sicurezza in un’area adibita allo svago e al tempo libero. Credo tra l’altro che in un periodo di emergenza sanitaria come questo, poter usufruire di un polmone verde così grande consenta alla popolazione di praticare quelle attività che altrimenti sarebbero difficili da esercitare».

Pubblicità Pubblicità



Proprio per questo verrà premiata la proposta che più offrirà in termini di servizi ai bambini e in ottica sportiva. Potrà essere aperta, inoltre, un’attività di bar con somministrazione beverage & food.

Il bando si basa su una proposta tecnica, che ricopre un peso importante (70 punti su 100, gli altri 30 saranno assegnati secondo l’offerta economica), ed è improntato sulla promozione di attività didattiche, formative, ricreative e sociali, sulla promozione turistica, le proposte alle famiglie, il possesso del Marchio Family e le collaborazioni con le associazioni locali.

Verranno prese in considerazione anche la tipologia di arredamento e la capacità organizzativa nel condurre strutture sportive. Gli offerenti avranno anche spazio per illustrare eventuali proposte innovative.