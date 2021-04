Dati ottimi per il Trentino, Fugatti conferma la Zona gialla: «Ma non ci soddisfa, vogliamo di più»

Il turismo riparte dal green: progetti e finanziamenti europei per modernizzare l’offerta In un Paese come l’Italia, dove il turismo fa parte del motore trainante dell’economia, diventa fondamentale far ripartire il settore per conservare e creare nuove occasioni di lavoro, adattandosi ai nuovi cambiamenti. L’emergenza coronavirus oltre... The post Il turismo riparte dal green: progetti e finanziamenti europei per modernizzare l’offerta appeared first on Benessere Economico.

Giovani e prima casa: sostegni e sgravi fiscali in arrivo All'interno del nuovo Decreto Sostegni Bis, insieme a nuovi aiuti per lavoratori, imprese e famiglie in crisi a causa della pandemia, dovrebbero trovare spazio anche sgravi fiscali per i giovani che decidono di acquistare la...

La Global Tax di Biden potrebbe toccare anche le imprese italiane: possibile accordo internazionale L'arrivo di Biden alla Casa Bianca ha segnato sotto numerosi aspetti il cambio di rotta con il suo predecessore. Una delle ultime novità è la riforma fiscale voluta dallo stesso presidente che interesserebbe a livello...

Novità bonus vacanze 2021, spendibile anche in agenzia di viaggio Nonostante le chiusure, con l'estate in arrivo si torna a parlare di Bonus Vacanze, che oltre ad essere stato rinnovato per tutto il 2021 quest'anno il bonus potrà essere speso anche in agenzia di viaggio....

Bonus casalinghe 2021: un'opportunità per una scelta più libera e consapevole Il Bonus Casalinghe 2021 istituito nel Decreto Agosto 2020 risulta ancora fermo a causa della mancanza di un Decreto attuativo del Ministero delle Pari opportunità e la Famiglia che regoli i 3 milioni messi disposizione...