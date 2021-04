Criptovalute emergenti: resta alta l’attenzione su Dogecoin

Nel mondo degli asset finanziari, le criptovalute rappresentano una vera e propria tendenza, divenuta ultimamente molto popolare.

Dal momento in cui ha incominciato a diffondersi il Bitcoin, molti investitori si sono orientati verso i prodotti di questo tipo, convinti che potrebbero diventare in un prossimo futuro una vera fonte di soddisfazioni.

Oggi, il mercato offre una scelta molto ampia di criptovalute, tra cui si distingue ultimamente il Dogecoin, riconoscibile dal logo raffigurante l’immagine di un cane, che in breve tempo ha ottenuto un notevole successo.

Per quale motivo acquistare i Dogecoin può essere una buona idea? E a quale target di investitori si rivolge? Le ragioni per cui le criptovalute stanno ottenendo un eccellente riscontro da parte del pubblico, sono diverse, tuttavia si può dire che, in genere, chi decide di acquistare Dogecoin, Bitcoin o altro dovrebbe studiare con attenzione sia il prezzo corrente, sia le previsioni rilasciate dagli esperti.

Inoltre, la prima regola per chi investe nelle criptovalute, è sempre quella di scegliere con attenzione il broker tramite il quale operare, orientandosi verso piattaforme garantite per l’affidabilità e la serietà, autorizzate dagli enti di controllo.

Che cosa è il Dogecoin e dove si compra – Il Dogecoin, come abbiamo detto, è una criptovaluta di ultima generazione, che offre la possibilità di usufruire di una piattaforma peer-to-peer e di effettuare rapidi trasferimenti di denaro. I motivi per cui si sia diffusa tanto rapidamente non sono del tutto chiari, ma senza dubbio ha influito anche la simpatica immagine del cane che la rappresenta: un’autentica ed efficace strategia di comunicazione. Quindi, se inizialmente erano in pochi a fidarsi di questa criptovaluta, ritenendo che sarebbe scomparsa a breve, oggi si trova tra le prime 30 e si sta ulteriormente diffondendo.

Per comprare Dogecoin , così come avviene per le altre criptovalute, esistono due metodi: i CFD e gli Exchange. Ugualmente a quanto avviene con gli altri prodotti simili, l’utile è determinato dalla speculazione che gli investitori praticano sulle continue variazioni di prezzo. Infatti, come è noto, le criptovalute sono prodotti molto volatili, soggetti a continue fluttuazioni, e sono spesso preferite dagli investitori che prediligono il breve termine.

Gli Exchange di criptovalute consentono di scambiare questo tipo di prodotti tramite una piattaforma online, e in alcuni casi anche di convertirli in valuta. Utilizzare questo sistema può essere interessante in quanto la scelta è davvero molto ampia, tuttavia non è considerato sicuro in quanto non regolamentato né controllato da alcun ente. Inoltre, viene richiesta una commissione su tutte le operazioni.

I CFD rappresentano un metodo di intermediazione messo a disposizione dalle migliori piattaforme di trading, che consente di negoziare non solo in criptovalute ma con diversi altri prodotti. In questo caso, si tratta di una garanzia, in quanto con i CFD non si pagano commissioni, le transazioni sono rapide e sicure e le piattaforme utilizzate sono verificate a autorizzate dagli enti di controllo. Inoltre, un vantaggio dei CFD è quello di consentire un profitto anche quando i prezzi degli asset sono in calo.

La ragione per cui molti investitori utilizzano anche gli Exchange, è il numero limitato di criptovalute disponibili con i CFD. Inoltre, i CFD non permettono di disporre fisicamente dei Dogecoin o di altre valute virtuali.

I broker che sfruttano le potenzialità dei CFD sono quindi raccomandati, sia per le doti di sicurezza e l’assenza di commissioni, sia perché la possibilità di investire anche al ribasso può essere particolarmente utile soprattutto negli investimenti a breve termine.

Alcuni analisti prevedono che questa criptovaluta potrebbe incrementare il proprio valore nei prossimi anni. Tuttavia, la natura degli asset di questo tipo è quella di una continua fluttuazione, per questo è maggiormente indicata per gli investitori in possesso di un portafoglio piuttosto eterogeneo.