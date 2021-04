Via Ferruccio: il progressivo ritorno del degrado

Nella zona torna l’incubo del degrado che ha caratterizzato l’ultima amministrazione comunale guidata dal sindaco Andreatta.

In autunno i proclami, la zona rossa con presidio interforze ed anche la chiusura serale anticipata e per qualche locale anche temporanea, poi più nulla.

Vero c’è stata una zona rossa generalizzata e i locali sono stati chiusi, ma se interrompi anche la prevenzione il rischio che si corre è che ai primi tepori primaverili, con qualche persona in più per strada il degrado riprenda quota.

La zona purtroppo è problematica e frequentata per lo più da persone legate ai centri sociali. I residenti ormai da anni denunciano vandalismi e atti di violenza che il nostro giornale ha più volte documentato attraverso video e report fotografici.

Come purtroppo testimonia la fotografia si sa che il degrado è fatto anche di bisogni fisici ed allora cosa c’è di più semplice se non utilizzare spazi defilati anche se di fatto si tratta di ingressi di palazzi per “liberarsi in libertà”?

Tanto si sa che non passa nessuno e l’unico rischio è che qualche residente guardando fuori dalla finestra non faccia qualche foto come nel caso della Piazzetta del Conservatorio nel centro storico cittadino: beccata e si dice che non sia l’unica.

La sola cosa che si può dire di fronte a scene come queste è che non si può allentare la guardia, a nulla servono scenografie in versione militarizzazione del centro storico se poi non c’è continuità.

Ianeselli ha iniziato il suo mandato facendo quello che i cittadini chiedevano da anni al sindaco Andreatta. Poi c’è stato un allentamento progressivo al quale è corrisposto un ritorno del degrado e della criminalità. E con situazioni come quelle della foto, possiamo dire che l’estate è iniziata.

Ora col possibile allentamento dell’emergenza sanitaria e il conseguente «rompete le righe» potremmo vederne davvero delle belle.