Trentino lunedì in zona gialla: riaprono teatri, cinema, musei, bar e ristoranti. E attenzione al «Green Pass» per gli spostamenti

Il governo Draghi vara il nuovo decreto che entrerà in vigore da lunedì 26 aprile che conferma il cosi detto piano delle riaperture con qualche speranza di libertà in più per quanto riguarda le future regioni gialle.

Molte le regioni che passeranno in zona gialla. Tra queste, visti gli ottimi dati degli ultimi giorni, ci sarà quasi sicuramente anche il Trentino.

L’ultimo report parla di un l’Rt è pari a 0,67 con un’incidenza di meno 120 contagi per 100 mila abitanti. Il Tasso di occupazione dei posti letto per i pazienti Covid-19 è del 23%, l’occupazione delle terapie intensive del 39 %. Ben al di sotto della zona di allerta quindi.

Insieme alla nostra regione dovrebbero entrare in zona gialla anche Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e la provincia di Bolzano.

Nelle zone gialle riapriranno bar e ristoranti all’aperto anche la sera e sarà possibile il passaggio dei confini solo però fra zone gialle e arancioni. (Puglia, Sardegna e Valle Aosta)

Gli spostamenti – Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti soltanto a chi avrà la certificazione verde (il green pass). Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo. Spostamenti vietati, invece, nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona.

Regole in zona gialla – Chi è in zona gialla gialla potrà riaprire i ristoranti e i bar all’aperto. Confermato il coprifuoco alle 22, dopo le pressanti richieste – in particolare da parte della Lega – di allungare fino alle 23. Sono consentiti spostamenti liberi tra regioni in zona gialla, sì a sport di contatto, cinema, teatri e musei ma con ingressi contingentati (al 50%).

Verso le zone rosse e arancioni, anche chi è in zona gialla, si dovrà usare il pass se si viaggia per turismo. Dall’1 maggio via libera a visite ad amici e parenti (si potrà andare in quattro, oltre ai minorenni), mentre da metà mese riapriranno piscine e dall’1 giugno anche le palestre.

Il green pass – Per muoversi tra regioni di diverso colore, come detto, servirà il pass. Per poterlo ottenere saranno necessari tre requisiti: l’avvenuta vaccinazione, la certificazione verde Covid-19 di guarigione e il risultato del test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.