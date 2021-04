Respinte tutte le richieste presentate dalla Circoscrizione Centro Storico Piedicastello all’Ufficio Parchi e Giardini

Tutte respinte dagli uffici tecnici comunali le richieste di cambio di viabilità presentate dalla Circoscrizione Centro Storico Piedicastello.

Partiamo dall’accesso al parcheggio dell’area ex Zuffo per la quale si chiedeva un ingresso a sud al posto dell’attuale entrata possibile solo a nord: un percorso obbligatorio che finisce per congestionare il traffico verso la città. Il suggerimento della circoscrizione sarebbe stato quello di ripristinare la rotatoria presente fino ad un anno fa.

Respinta anche la richiesta di allargare il marciapiede in Via S.S. Cosma e Damiano alla Vela in quanto il terreno interessato non è di proprietà del Comune, ma dell’A22 ed in questo caso non c’è la volontà di iniziare una trattativa per la permuta.

Parere negativo anche per una chiusura di Via Brescia dalle 7,30 alle 9 per alleggerire il traffico verso il ponte San Lorenzo: “ Si sarebbe trattato – osserva il presidente Claudio Geat – di un divieto di transito temporaneo con la chiusura dello svincolo verso Piedicastello che inizia prima del viadotto. Una sorta di divieto di svolta a fascia oraria come è stato istituito in Piazza Venezia. Tutto sommato nulla di particolare se non un servizio fatto al rione che nelle ore di punta deve convivere col blocco del traffico”.

Infine parere negativo anche per la sistemazione del parcheggio dell’area ex Italcementi. No ad uno spazio verde sia perché si tratta di una struttura temporanea e sia perché manca un impianto di irrigazione, ma parere negativo anche per un’area parcheggio per monopattini e per il potenziamento di quello delle biciclette.

Confermata invece la rassegna del “Cinema all’Aperto” che interesserà il Parco Trener ai Solteri, quello attiguo alla Chiesa a Roncafort ed i Giardino Massimiliano I d’Asburgo a Cristo re.

