Rapper fuori controllo insulta gli autisti della Trentino Trasporti e inneggia al razzismo – IL VIDEO INCREDIBILE

Linea 17 del trasporto urbano in uno dei tanti momenti di follia che quotidianamente gli autisti devono vivere. L’oggetto del contendere che ha scatenato la reazione del soggetto in simulazione rapper è stato il trasporto del monopattino vietato sui mezzi pubblici. O meglio, i mezzi in questione possono essere trasportati unicamente se riposti nelle apposite custodie.

Il rischio è che essendo mezzi elettrici possano surriscaldarsi e prendere fuoco, anche perché la maggior parte sono truccati con minimi margini di sicurezza.

L’episodio è frequente perché dopo averlo utilizzato nel tragitto compreso tra il centro storico e Piazza Dante, i soggetti come quello del video si spostano in autobus verso Trento Nord (Gardolo o Canova) o Villazzano 3 ed ogni volta c’è la pretesa si poterlo trasportare.

Al di là delle probabili condizioni alterate del soggetto, bisogna riflettere sull’odio razziale che il “proprietario” del monopattino manifesta nei confronti degli italiani. Il ragazzo, decisamente fuori controllo, insulta la Trentino Trasporti e gli italiani in genere. Pur parlando bene l’italiano in alcune frasi si sente però che si tratta di una persona di origini straniere.

Minacce chiare dette da una persona già difficile da controllare, ma che può esplodere da un momento all’altro ed il problema è che non è un caso isolato. Personaggi come questi stanno infatti guadagnando sempre più terreno sfruttando il buonismo e la tolleranza della politica italiana.

Prevenzione o difesa? Davvero minime. Consideriamo che la chiamata diretta presente sui mezzi di Trentino Trasporti non sempre ha campo e spesso non ci sono nemmeno pattuglie disponibili per intervenire.

Trentino Trasporti ha potenziato il numero dei controllori ma il servizio è incompleto, in quanto non ha e non può avere competenze di ordine pubblico ed il massimo che gli è consentito fare è far scendere dai mezzi pubblici le persone oggetto di contestazioni.

Davvero troppo poco nei confronti di soggetti come quello del video che non hanno paura di nulla, ma anche per la tutela degli stessi autisti. Nel filmato abbiamo deciso di oscurare i volti per tutelare gli autisti della Trentino Trasporti e perché non si sa mai che dalla parte della ragione si passi a quella del torto.

