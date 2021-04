Piattaforme aeree: sempre più gettonato il noleggio tra le imprese

Sono sempre di più le imprese che trovano nella formula del noleggio la soluzione ideale a tutte le loro esigenze: il semplice fatto di poter avere a disposizione mezzi diversi solo quando è realmente necessario costituisce una versatilità unica nel suo genere, oltre a un risparmio notevole.

Le tipologie di mezzo a disposizione sono molteplici e perfette per qualunque tipo di lavoro, da quello edile alle opere pubbliche, passando per fini agricoli e di ristrutturazione.

In tal senso, il servizio di Noleggio piattaforme aeree è tra i più richiesti dalle imprese che devono svolgere lavori ad alta quota.

Tutti i vantaggi del noleggio – Come già accennato, il noleggio consente di organizzare il lavoro a seconda delle esigenze del momento senza necessità di acquistare più di una piattaforma: si tratta di mezzi che possono avere anche dimensioni importanti e, specie per chi lavora a livello stagionale, ammortizzare i costi o persino trovare gli spazi idonei non è facile.

Oltre a non dover sostenere le spese vive di acquisto, con il noleggio si evitano anche altri oneri accessori, quali ad esempio la stipula di una polizza assicurativa dedicata, la corresponsione del bollo obbligatorio o manutenzioni e revisioni ordinarie e straordinarie. L’unica cosa di cui bisognerà preoccuparsi, in sostanza, sarà di rifornire di carburante la piattaforma quando serve.

La ditta di nolo, infatti, si occuperà personalmente di tutti questi aspetti e garantirà sempre (soprattutto se specializzata e leader nel settore) la fornitura di mezzi in condizioni ottimali: di solito, infatti, procede con controlli accurati sia prima della consegna che al rientro della piattaforma. Dalle parti meccaniche al livello dei liquidi, tutto sarà rigorosamente supervisionato.

Le tipologie di piattaforma aerea – I pantografi sono forse la tipologia più semplice di piattaforma aerea e sviluppano il loro movimento solo in altezza: possono essere alimentati sia elettricamente che a diesel.

I primi si utilizzano soprattutto negli spazi interni, non avendo emissioni dannose, e sono mezzi di dimensioni atte proprio ad aree come magazzini o centri di stoccaggio: consentono di arrivare fino a una decina di metri. I secondi hanno autonomia maggiore e sono perfetti per aree esterne anche boschive (per esempio per raggiungere cime di alberi o finestre di edifici non troppo alti) e si posizionano anche su autocarri dedicati con un minimo di sbraccio laterale.

Lo sbraccio è certamente presente nelle piattaforme autocarrate, il cui elemento rotante ha vari snodi per arrivare ovunque senza necessità di spostare ogni volta il mezzo principale: si possono raggiungere altezze che sfiorano gli 80 metri e in completa sicurezza, grazie a stabilizzatori robusti ma anche a supporti di protezione che garantiscono l’incolumità degli operatori.

La piattaforma vera e propria, infatti, può contenere persone e attrezzature con buone capacità di peso. Di solito i mezzi fino a una certa portata si possono noleggiare avendo solo la patente B, ma per altri è necessaria la C: in tal senso, esiste persino il nolo a caldo, ovvero con autista dedicato che spesso risolve la necessità del momento senza pensieri.

Tra le piattaforme aeree più gettonate, infine, vi sono anche quelle cosiddette a ragno, adatte ai terreni più scoscesi e cedevoli per i loro supporti che ricordano proprio le zampe di un aracnide: posizionabili praticamente ovunque e dotate di cingoli per la movimentazione, hanno le medesime peculiarità, nonché gli stessi vantaggi di quelle autocarrate, con sbracci laterali che arrivano ai 20 metri.

Laddove il noleggio avvenga online, si può contare sempre su schede tecniche e foto estremamente esaustive, assistenza dedicata e persino chat istantanee per avere una buona comunicazione sia prima che nelle fasi successive al noleggio.