Si rinnovano anche i comitati Asuc di Peio, Cogolo e Celentino

Rinnovo in vista anche per i comitati Asuc di Peio, Cogolo e Celentino.

È stata fissata per domenica 30 maggio, infatti, la consultazione dei capifamiglia per il rinnovo dei comitati di Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Peio e Celentino, mentre a Cogolo bisognerà aspettare una settimana in più, fino a domenica 6 giugno.

Nella mattinata di domenica 30 maggio, dalle 7 alle 13, nel locale votazioni allestito all’ex scuola elementare in via Cristoforo Turri si terrà la consultazione per l’Asuc di Peio.

Pubblicità Pubblicità

Nel pomeriggio, invece, dalle 15 alle 19, sarà la volta di Celentino, con la votazione nella sala Asuc in via dei Capitei (ex scuole elementari).

Hanno diritto al voto i capifamiglia maggiorenni di ogni nucleo familiare regolarmente iscritti nell’elenco dei capifamiglia.

L’elettore potrà votare un massimo di tre persone e il comitato eletto durerà in carica cinque anni.

Pubblicità Pubblicità



Per quanto riguarda Cogolo la consultazione avrà luogo nel locale votazioni allestito nella sala Asuc in via Antonio Rosmini (ex scuole elementari) domenica 6 giugno dalle 8 alle 19.

In questo caso potranno essere espresse cinque preferenze.