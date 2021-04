Mercati finanziari: resta alta l’attenzione per le criptovalute

Il prezzo di Bitcoin continua a crescere e rimane alta l’attenzione degli investitori sulle criptovalute, con l’intero settore in fermento sull’onda degli ultimi eventi.

Dall’inizio del 2020 ad oggi, infatti, sono sempre di più le aziende entrate nel mondo crypto, con un elenco che continua ad aumentare e già include Tesla, Visa, PayPal, JP Morgan, Bank of New York Mellon, Square, Nexi, Hype e Banca Generali soltanto per citarne alcune.

Ovviamente non è appena Bitcoin a catturare l’interesse degli investitori, infatti tra gli osservati speciali ci sono anche Ethereum, in grado di superare una quotazione di 2.100 dollari, Ripple che ha messo a segno un rialzo di oltre il 62% in una settimana e Binance Coin che ha superato i 67 miliardi di capitalizzazione di mercato.

Ad ogni modo, nonostante il sentiment la volatilità rimane alta, un aspetto da valutare in modo accurato prima di investire sulle criptovalute.

Come comprare criptovalute per investire nel mondo crypto – Il rally del prezzo delle criptovalute sta favorendo gli investimenti crypto, sia da parte degli operatori istituzionali come i grandi hedge fund, sia tra gli investitori privati di qualsiasi livello, dalle persone più facoltose a chi possiede dei piccoli capitali. Oggi, infatti, esistono servizi dedicati che consentono di investire anche piccole somme per comprare criptovalute, con la possibilità di acquistare delle frazioni delle monete digitali quando la loro quotazione è elevata come nel caso di Bitcoin.

Secondo quanto emerge da questa guida che spiega come comprare criptovalute realizzata dai professionisti del portale Mercati24.com, acquistare monete digitali presso un exchange specializzato è diventata ormai un’operazione piuttosto semplice e accessibile. Per farlo basta rivolgersi a una piattaforma affidabile, dove scambiare un importo detenuto in una valuta fiat, come euro o dollari statunitensi, in un controvalore in criptovalute come Bitcoin Ethereum o Ripple.

Naturalmente l’operazione è soggetta al tasso di cambio applicato dall’exchange, quindi bisogna considerare le commissioni di conversione e gli eventuali costi aggiuntivi previsti. Dopodiché è possibile tenere le criptovalute nel wallet digitale proposto dall’exchange stesso, oppure conservare le chiavi crittografiche all’interno di un servizio di un altro operatore. Altrimenti si possono mantenere i codici di accesso al portafoglio crypto in un hardware fisico, come una chiavetta USB dedicata, oppure in un software da scaricare nel proprio pc.

Tra gli exchange più gettonati al momento ci sono Coinbase, Binance, Wirex e Kraken soltanto tra i più famosi, ognuno dei quali offre servizi diversificati e presenta alcune peculiarità. Ad esempio, Binance dispone della propria criptovaluta, Binance Coin, inoltre consente di convertire tra loro fino a 130 monete digitali. Wirex permette non solo di comprare criptovalute, ma anche di effettuare pagamenti crypto tramite l’apposita app. Coinbase vanta un’interfaccia grafica intuitiva e commissioni basse, mentre Kraken fornisce un vasto assortimento di monete virtuali da acquistare.

Acquisto o trading: quale metodo conviene per investire nelle criptovalute? L’acquisto di criptovalute presso gli exchange è soltanto una delle opzioni disponibili per investire nelle criptovalute. In alternativa, infatti, è possibile usare il trading online per speculare sui movimenti delle quotazioni delle monete virtuali, aprendo posizioni al rialzo (long) o al ribasso (short) attraverso i contratti per differenza (CFD). Questo approccio consente di non possedere realmente l’asset, in quanto si opera con strumenti finanziari derivati che replicano il prezzo del sottostante.

Rispetto a comprare le criptovalute nelle piattaforme degli exchange, con il trading online si utilizza l’analisi tecnica e fondamentale per creare strategie operative, usando grafici e indicatori per monitorare le dinamiche dei prezzi e cercare di prevedere le tendenze per investire al momento giusto. In questo modo, se si apre una posizione long e il prezzo sale si ottiene un rendimento, mentre se la quotazione scende di realizza una perdita.

Tuttavia, il risultato negativo può essere ridotto con l’impiego degli stop loss, ordini di vendita automatici che permettono di chiudere l’investimento se la quotazione scende sotto un livello prefissato.

Ovviamente non esiste un metodo giusto per tutti per investire nelle criptovalute, infatti bisogna considerare una serie di aspetti, tenendo conto della propensione al rischio, del capitale a disposizione e dei risultati da ottenere. Il trading online richiede meno soldi per cominciare, è possibile gestire il rischio in modo più efficace e operare soltanto quando le condizioni di mercato sono ideali.

Per la compravendita di criptovalute è essenziale una somma iniziale più elevata, inoltre esiste un rischio maggiore legato alla volatilità di questi asset e alla difficoltà di vendere rapidamente le monete digitali in caso di crollo del prezzo.

Ad ogni modo, il rendimento potenziale di una singola operazione è più alto in confronto a quello ottenibile con l’attività di trading, per questo motivo gli investitori che vogliono tentare di realizzare un margine considerevole scelgono questa soluzione.

Al contrario, chi preferisce investire su vari tipi di asset tra cui anche le criptovalute opta per il trading online, adoperando le posizioni sulle monete digitali per la diversificazione degli investimenti. La scelta è senza dubbio personale, perciò bisogna valutare con attenzione pro e contro di ogni possibilità per essere in grado di prendere una decisione consapevole.