Estate 2021 in tempo di Covid: ecco i servizi conciliativi per le famiglie

Due giorni di seminari online, il 26 e il 27 aprile, promossi dall’Agenzia provinciale per la famiglia, natalità, politiche giovanili per presentare agli addetti ai lavori e alla comunità i servizi e le politiche messe in campo dalla Provincia per sostenere la conciliazione vita-lavoro delle famiglie durante i mesi estivi.

I webinar rappresentano una “formazione obbligatoria” per tutti gli operatori degli enti erogatori di servizi conciliativi ed estivi. Alle giornate seminariali interverrà anche l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana.

Nel corso delle due giornate di workshop saranno presentate le “Linee guida per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per bambini/e e adolescenti”, approvate dalla Giunta provinciale lo scorso venerdì, e la filiera dei servizi proposti nel periodo estivo per dare soluzioni di armonizzazione vita-lavoro e offrire, in contesti sicuri dal punto di vista sanitario, opportunità educative organizzate di socialità e gioco per bambini e ragazzi.

Pubblicità Pubblicità

Durante i seminari saranno illustrati anche altri strumenti di conciliazione vita-lavoro proposti dalle diverse strutture provinciali: i buoni di servizio del Fondo Sociale Europeo; i contributi per la promozione dei soggiorni socio-educativi estivi; il portale “Estate Family”; la promozione “Swim family”; le opportunità di lavoro estivo offerte dall’Agenzia del Lavoro. Spazio anche agli esiti della sperimentazione effettuata da FBK per monitorare le attività estive 2020, tramite l’ausilio di strumentazione tecnologica.

L’evento è organizzato dall’Agenzia provinciale per la famiglia con il supporto di tsm|wellab – Laboratorio per il welfare e il lavoro di tsm-Trentino School of Management.

Per seguire l’incontro sarà necessario accedere al link: https://www.tsm.tn.it/attivita/estate-2021-in-tempo-di-covid-19 Il corso potrà essere fruito in diretta o in modalità FAD asincrona a partire dal 3 maggio. Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Pubblicità Pubblicità