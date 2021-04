Coronavirus: dati da zona gialla in Trentino. Rsa verso la normalità

La seduta di ieri del Consiglio provinciale si è aperta con la comunicazione dell’assessora Segnana sulla situazione Covid.

Situazione che sta migliorando in Trentino: secondo l’ultimo report, l’Rt è pari a 0,69 con un’incidenza di 120 contagi per 100 mila abitanti.

Il Tasso di occupazione dei posti letto per i pazienti Covid-19 è del 25%, l’occupazione delle terapie intensive del 41 %. L’assessora si è poi soffermata sulla compagna vaccinale ricordando che il 24 marzo è stato pubblicato il nuovo piano nazionale e nella stessa giornata la Giunta ha approvato la delibera 444 con la quale ha dato mandato all’Apss di incrementare il cronoprogramma e la logistica delle vaccinazioni.

In base al parere espresso il 9 aprile dal Cts e dall’Aifa, il 12 aprile la Pat ha sospeso le vaccinazioni al personale scolastico e alle forze dell’ordine, per dare la massima priorità alle persone fragili e agli anziani e tutte le seconde dosi dei vaccini Pfizer e Moderna sono state spostate da 21 a 42 giorni per permettere di estendere il più possibile le prime dosi.

Segnana, nella sua relazione, ha ricordato che il Trentino è in testa alla classifica delle vaccinazioni degli ultra 80 enni (86,14%) e tra le prime per i settantenni (27,8%) e il 100% degli ospiti delle Rsa hanno ricevuto la copertura.

Entro la prima settimana di maggio, ha detto ancora, verrà vaccinato l’80% della popolazione superfragile (circa 18 mila persone) e entro il prossimo mese 5000 “caregiver”.

A questo proposito, Stefania Segnana ha ricordato che dalle 23 di oggi familiari, conviventi e “caregiver” potranno prenotarsi al Cup online. Saranno vaccinati anche i genitori, i tutori e gli affidatari dei minori estremamente vulnerabili su chiamata diretta.

In generale, la campagna sta andando bene: più di 98 mila persone hanno ricevuto la prima dose e 41 mila la seconda, mentre il flusso delle dosi (l’88,6% è stato somministrato) sta crescendo.

Sulla questione delle visite nelle Rsa sono in corso incontri con Upipa sul protocollo dell’Azienda sanitaria. Ultimo ma non certo l’ultimo per importanza il tema dei rinvii delle visite specialistiche. La situazione, ha detto l’assessora, è meno grave rispetto al resto d’Italia anche se si è registrato, nel corso della pandemia, un calo del 37% delle prestazioni specialistiche con esenzione, mentre per le visite di controllo il calo è stato il minore d’Italia: – 20% e – 3% per quelle legate ai tumori.

L’assessora ha detto che il posticipo della seconda dose si è appoggiato anche su un’indicazione della Società italiana di igiene pubblica, di cui è presidente il dottor Ferro, perché già con la prima dose si evita l’ospedalizzazione soprattutto degli anziani.

Il posticipo, ha detto ancora, ha permesso di vaccinare 30 mila persone e mettere in sicurezza un maggior numero di trentini. Sul tema Rsa, gli ospiti sono stati vaccinati al 100%, un risultato che non ha confronto con altre regioni ed, a febbraio, è stato presentato a Upipa e Spes un protocollo che permetteva le visite agli ospiti vaccinati ma che è stato bloccato dalla zona rossa.

In queste ore, ha aggiunto, si è ripreso il confronto con Upipa per riprendere il percorso per permettere il ritorno alla normalità. Sulle vaccinazioni dei sanitari si cercherà di capire le motivazioni di chi non si vuole vaccinare e si cercheranno di evitare soluzioni drastiche. Per quanto riguarda i tamponi salivari in questi giorni si concluderà la sperimentazione e poi ci sarà la valutazione del ministero.