Rovereto: al via la Settimana Civica tra le vie della città

Anche il Comune di Rovereto aderisce all’iniziativa dedicata alla memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio.

Voluta dal Parlamento nel 2019 per “formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la loro partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità”, la Settimana Civica è organizzata in occasione della Festa della Liberazione e di due importanti ricorrenze: il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica.

Anche il Comune di Rovereto sostiene l’iniziativa, che si svolgerà sia attraverso l’educazione civica nelle scuole, sia attraverso il progetto Vita in Centro di Atas onlus, “Attivamente Cittadinanza! Stop! Write and go!”, attraverso il quale, grazie ad alcune postazioni itineranti in città le passanti e i passanti sono invitati a interagire e riflettere a partire da alcune domande allestite su pannelli mobili, per esplorare idee, pensieri e significati sul tema della cittadinanza e della cittadinanza attiva.

Un confronto a partire dalle risposte raccolte da altre persone prima di loro, in un dialogo continuo (e sicuro) promosso nei luoghi della quotidianità. Tutti e tutte le partecipanti saranno forniti/e di DPI per la prevenzione da covid e saranno a disposizione disinfettanti per mano.

Le postazioni sono previste lunedì 19/04 – via mazzini/via scuole – dalle 15.00 alle 18.00; martedì 20/04 – angolo via tartarotti – dalle 9.00 alle 12.30 circa; mercoledì 21/04 – via Roma – dalle 15.30 alle 18.00 circa; il venerdì 23/04 – largo posta – dalle 15.30 alle 18.30 circa.

Perché l’Educazione Civica? Mai come oggi, mentre fronteggiamo le tante crisi aggravate dalla pandemia Covid-19, abbiamo bisogno di ricordare a tutti che non siamo solo abitanti di un paese che vivono come individui isolati, ma cittadini parte di un popolo e di una comunità che riconosce i nostri diritti fondamentali e richiede un forte senso di responsabilità personale e collettiva.

Papa Francesco – Lo slogan della Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi come popolo.” è il cuore del discorso che Papa Francesco, allora Cardinale, ha fatto nel 2010 a Buenos Aires in occasione della Giornata di Pastorale Sociale. “Dobbiamo recuperare la vera natura del cittadino che è convocato per il bene comune. Dobbiamo promuovere una cittadinanza integrale: si è pienamente cittadini solo se ci sentiamo e agiamo come parte della comunità.”

L’esempio di Luca Attanasio – La Settimana Civica è dedicata alla memoria di Luca Attanasio, riconosciuto da tutti come “cittadino esemplare”, perché la sua testimonianza possa ispirare le scelte e i comportamenti di tutti.

I promotori della Settimana Civica – La Settimana Civica è co-promossa dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, il Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, la Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e la Tavola della Pace. In collaborazione con la Rete delle Università per la pace promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.