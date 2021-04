Riva del Garda, nuova farmacia comunale: approvato il preliminare

Nella seduta del 20 aprile la Giunta municipale di Riva del Garda ha approvato il progetto preliminare della demolizione e ricostruzione dell’ex casa cantoniera di viale Trento.

Obiettivo: realizzare un moderno edificio sanitario, tecnologicamente avanzato e a basso consumo energetico, di semplice accessibilità, dove collocare la nuova sede della farmacia comunale e dove dare spazio ad alcuni studi medici.

Realizzato dall’Area opere pubbliche e firmato dal p.i. Marco Bertolini, il progetto prevede al piano interrato cinque posti auto riservati al personale, un deposito di circa 79 metri quadrati, un vano tecnico, l’ascensore e il vano scala, il tutto per una superficie di circa 320 metri quadrati.

Al piano terra – l’accesso per i pedoni è sia da viale Trento, sia da via Trieste, per le auto da via Trieste con uscita da viale Trento- sono previsti sette posti auto, un’area esterna coperta di circa 37 metri quadrati per i servizi fruibili direttamente dall’auto, l’ascensore, il vano scala e gli spazi per i servizi di vendita, autoanalisi, trattamenti, servizio notturno, zona smistamento, deposito e automazione nonché servizi igienici a servizio dell’intero piano, il tutto per una superficie di circa 283 metri quadrati.

Infine, al primo piano primo è prevista la realizzazione di vari ambulatori, spazi abitativi per il personale sanitario, il tutto per una superficie di circa 233 metri quadrati.

«Il costo preventivato è di un milione e mezzo di euro – spiega l’assessore alle opere pubbliche Pietro Matteotti – mentre per quanto riguarda i tempi va premesso che per l’amministrazione comunale questa è una delle priorità. Pertanto sarà fatta appena possibile la necessaria variazione di bilancio con l’obiettivo di arrivare al progetto definitivo, pronto per l’appalto, entro la fine dell’anno».

