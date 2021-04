Per 8 startup e PMI innovative trentine è iniziata la preparazione all’Investor Day

Con 23 imprese candidate e 8 finaliste selezionate comincia il programma di formazione dell’Investor Day. L’iniziativa, promossa da Trentino Sviluppo, inaugura “Trentino4Equity”, il pacchetto di misure per la patrimonializzazione delle imprese trentine approvato dalla Giunta provinciale per il 2021.

Fino a metà maggio le startup e le piccole e medie imprese innovative trentine selezionate seguiranno un percorso formativo personalizzato finalizzato a fornire le competenze per presentarsi in modo efficace il 27 maggio, in occasione dell’evento di matching con gli investitori del network di Trentino Sviluppo, Doorway e AIFI, partner ufficiale dell’iniziativa.

È iniziata da qualche giorno e durerà fino a metà maggio la formazione dell’Investor Day, il programma di accelerazione di Trentino Sviluppo che mette in contatto gli investitori con le startup e piccole medie imprese innovative del territorio.

Le candidature pervenute a Trentino Sviluppo per accedere all’iniziativa sono state 23. Tra queste sono state selezionate le 6 migliori proposte, le quali parteciperanno al percorso assieme alle 2 startup finaliste del programma “Trentino Startup Valley”.

Pubblicità Pubblicità

In totale, saranno dunque 8 – nello specifico 3 PMI e 5 startup appartenenti a settori che spaziano dall’ICT all’intelligenza artificiale, passando per agritech, fintech e industria dello sport – le imprese che parteciperanno alla formazione sulla finanza iniziata lunedì e composta da due giornate di lavoro in plenaria e quattro incontri di coaching personalizzato.

Verranno affrontati temi quali la scelta della forma di finanziamento più adeguata al ciclo di vita dell’impresa, gli strumenti finanziari a disposizione, gli operatori della finanza, le fasi dell’investimento, gli adempimenti amministrativi fiscali e amministrativi e il calcolo del valore dell’impresa. Oltre alle tecniche efficaci di comunicazione.

L’obiettivo è quello di acquisire competenze, conoscenze ed informazioni fondamentali per presentarsi in modo efficace ed incisivo all’Investor Day, che si terrà il 27 maggio e consisterà in una serata di sessioni di pitching e possibilità di rispondere alle domande che verranno poste dagli investitori (business angel, investitori professionali, fondi di investimento e corporate). I profili delle imprese partecipanti, inoltre, se in possesso dei requisiti, verranno supportati da Trentino Sviluppo con webinar di follow up e caricati nell’apposita sezione dedicata al Trentino della prestigiosa piattaforma di investimento Doorway.

Pubblicità Pubblicità