La soluzione per le morosità immobiliari è l’accordo

Non saranno certo le riaperture parziali e con troppe limitazioni a risolvere l’annosa vicenda degli affitti non pagati. Da una parte i locatari che con le attività chiuse sono in grossa difficoltà a saldare i canoni, dall’altra i proprietari per i quali gli affitti erano una fonte di reddito che gli permetteva di vivere.

Non tutti infatti sono speculatori, ma ci sono anche gli ex commercianti che hanno affittato i locali di proprietà per garantirsi un reddito dopo la pensione o quelli la cui unica fonte di reddito sono proprio gli affitti. Se a questo aggiungiamo il blocco degli sfratti e l’impossibilità di vendere, il quadro è drammaticamente completo.

Radicalizzare il rapporto non conviene a nessuno e la trattativa dovrebbe essere prevista a livello giuridico e non considerata alla stregua di una cortesia. A dirlo è l’avvocato Carlo Callin Tambosi presidente della sezione trentina di Anadimm ( Associazione Nazionale Avvocati di Diritto Immobiliare ) che promuove un incontro tra le parti per risolvere la situazione debitoria.

La situazione attuale che è conseguenza diretta della pandemia, consiglia la rivisitazione dei contratti per arrivare ad una ragionevole rimodulazione del canone, Anche perché una causa civile durerebbe anni ed è quindi interesse delle parti in causa trovare una soluzione transitoria.

L’avvocato Carlo Tallin Tambosi sottolinea come la Cassazione abbia confermato che in situazioni come le attuali, una trattativa sia obbligatoria. Questo per evitare sentenze contrastanti come è successo in questi mesi nei quali il Tribunale di Venezia ha deliberato che nulla è dovuto per i mesi del lockdown, aprile e maggio 2020 e riduzione per giugno.

Per il Tribunale di Roma la miglior soluzione quella della riduzione del 40% degli affitti di aprile e maggio dello scorso anno e poi del 20% da giugno 2021 a marzo 2021.

Il Tribunale di Pordenone ha invece respinto tutte le istanze in quanto nulla è previsto nella normativa Covid che giustifichi il mancato pagamento delle locazioni. Insomma si rischia il caos e quindi un’indicazione precisa sarebbe utile.

Per quanto riguarda Trento a fronte di un affitto mensile di 1050 euro e di un arretrato di 6850, il Tribunale ha accolto la richiesta di rilascio immediato dell’immobile.