Controlli anti covid: 30 sanzioni nel week end. Multate 16 persone che facevano festa

Le misure anti covid si stanno allentando e presto si ritornerà alla normalità ma rimangono alcune ferree regole da seguire. Non è quindi un «liberi tutti».

Il personale della Questura di Trento in tal senso continua ad effettuare i controlli volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell’incolumità e della salute pubblica.

Solo nel corso del fine settimana, da venerdì 16 aprile 2021 a domenica 18 aprile 2021, sono state accertate e sanzionate 30 violazioni al D.P.C.M. del 02.03.2021.

Sono state commutate 6 contravvenzioni per il mancato rispetto del divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 05.00 senza comprovato motivo. Un cittadino è stato sanzionato per il mancato rispetto del divieto di consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dalle ore 18.00.

Altre 6 contravvenzioni sono state elevate per la violazione del divieto di spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza o domicilio, in assenza di validi e comprovati motivi.

16 invece sono state le contravvenzioni alla disposizione prevista dall’art.16 c.2, per la violazione del divieto di partecipazione alle feste in luoghi all’aperto ed al chiuso.

Una persona è stata multata per il mancato rispetto dell’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione individuale e di indossarli in luoghi al chiuso diversi dalle proprie abitazioni e in tutti i luoghi all’aperto.

La sanzione prevista per i contravventori alle disposizioni sopra indicate, è disciplinata dall’art. 4 c.1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 nr.19, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1 della Legge 22 maggio 2020 nr.35 e prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 ad un massimo di Euro 1.000.