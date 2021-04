Scontro in tangenziale, cinque feriti fra cui due bambini

Incidente stradale con due vetture coinvolte questo pomeriggio pochi minuti dopo le 15:30 sulla corsia nord della tangenziale cittadina tra le uscite 6 di Trento Centro e la 7 di Campotrentino all’altezza del ponte sul’ Adige.

Per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate facendo finire una vettura di traverso. Dopo l’allarme lanciato da persone in transito si sono subito mossi i soccorsi. Il numero di persone coinvolte sono 5 fra cui due bambini di 4 e 5 anni.

Sul posto sono arrivate 2 ambulanze partite dal Santa Chiara, 2 auto mediche e la squadra dei vigili del fuoco permanenti che hanno messo in sicurezza i veicoli.

Pubblicità Pubblicità

Le vetture della polizia locale con la squadra Antinfortunistica si sono occupati dei rilievi dell’incidente e di smaltire il traffico. I feriti sono stati tutti trasportati in codice rosso in ospedale per accertamenti. Dalle prime informazioni sembrerebbe che una donna di 38 anni sia in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

L’incidente ha paralizzato il traffico creando lunghe code su tutto il tratto della tangenziale con l’uscita obbligatoria predisposta dalla polizia locale a Piedicastello.

Pubblicità Pubblicità