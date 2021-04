Malore in moto, 66 enne muore a Roncafort nell’indifferenza di tutti

Non c’è stato nulla da fare per un centauro di 66 anni che dopo essere sceso dalla moto si è accasciato per terra perdendo i sensi. Il malore purtroppo è stato fatale e la corsa della sua moto, poco dopo le 13.00, si è interrotta a pochi metri dal ristorante el Merendero ubicato in via Aichmer a Roncafort.

Probabilmente l’uomo ha capito che c’era qualcosa che non andata e per questo è riuscito a bloccare la sua moto ed a scendere.

Purtroppo in quel momento è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto prima dei soccorsi sono intervenute due donne che hanno lanciato l’allarme e Christian Peroni, il titolare del Merendero, che grazie ai suoi trascorsi come operativo nella croce rossa ha provato disperatamente a rianimare l’uomo per lunghi minuti.

Poi sono arrivati i soccorsi con l’automedica e un’ambulanza. I sanitari hanno cominciato la rianimazione per molti, interminabili minuti. Ma il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Fra il malore e l’intervento del titolare del ristorante el Merendero sono passati quasi 10 minuti duranti i quali sono passate delle macchine e anche un autobus.

Ma nessuno di loro nonostante l’uomo fosse a terra si è fermato per lanciare l’allarme e prestare soccorso. Il 66 enne è morto quindi nell’indifferenza totale. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche un video in grado di ricostruire la vicenda.

