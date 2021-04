Il sogno di Anna Nadalini e l’incontro con Oliver Stone

La distanza tra sogni e realtà si chiama azione. Per raggiungere i nostri sogni bisogna crederci. Sempre e fino in fondo.

In questi tempi così freddi e pieni di negatività, è fondamentale essere ancora in grado di sognare. Concederci il lusso di far volare la mente è un bellissimo atto di ribellione, significa rallentare e concedere alla nostra parte più emotiva e irrazionale la possibilità di esprimersi ed in completa libertà. Cosa che in questi tempi manca a molti.

La storia di Anna Nadalini di Civezzano è quella di un sogno che comincia a prendere forma. Il teatro è il suo primo amore fin da piccola, poi l’esperienza con la filodrammatica del paese con la partecipazione al Sipario d’oro. E a soli 18 anni l’incontro con la prestigiosa scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini di Ferrara e l’incontro con il famoso regista americano Oliver Stone.

È Marco il papà di Anna, recentemente scomparso, che la stimola a provarci. I due cercano la scuola giusta nel web ed individuano quella di Ferrara come ambiente giusto per cominciate il percorso di attrice. «Definirei la scuola d’arte Vancini con due parole: umanità pura. La filosofia della Scuola è molto profonda, e sono davvero fiera di farne parte. Gli esercizi sono sempre interessanti e stimolanti. È una Scuola ma è anche una famiglia, anzi una “tribù” dove non sei un numero ma una persona, un valore aggiunto per gli altri»

ll dado è tratto come si suol dire, ed Anna decisa ad intraprendere questa strada partecipa all’Open Day, «Sono rimasta colpitissima dall’umanità degli insegnanti» e supera brillantemente la selezione entrando nei primi venti su una selezione dove partecipano ben 700 persone. Il sogno continua.

Per Anna arriva un’altra grande opportunità, le partnership della scuola Vancini infatti si espandono oltre oceano. Gli studenti potranno contare sulla borsa di studio che consentirà ad alcuni di loro di essere ospitati per due settimane presso il Theatre of Arts di Hollywood, avendo così modo di visitare Los Angeles e prendere parte alle lezioni di recitazione nel cuore del cinema statunitense.

L’apice della grande esperienza di Anna Nadalini arriva grazie al Gemellaggio con una scuola di hollywood e con questo anche una Master class con Oliver Stone.

«Tutti abbiamo fatto delle domande – ricorda Anna – lui ci ha parlato della sua vita del suo libro che sta scrivendo. Ero molto stupita e continuavo a chiedermi emozionata se ero proprio io che stavo parlando in quel momento con lui. Lui è perfetto, integro con se stesso, una persona da ammirare, ha portato le sue idee e il suo lavoro ad un grado altissimo». Per quei pochi che ancora non lo sanno Oliver Stone ha diretto oltre venti pellicole, tra le più note Platoon, Assassini nati, Wall Street, Nato il quattro luglio, JFK – Un caso ancora aperto e Gli intrighi del potere. Ha vinto per 2 volte l’Oscar al miglior regista per Platoon e Nato il quattro luglio e una volta l’Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per Fuga di mezzanotte.

Entrare a far parte della scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini non è così facile racconta Anna: «Devi fare due colloqui uno con la presenza di un genitore e l’altro da solo. Mi ricordo l’emozione del secondo incontro dove numerose volte hanno sottolineato che in caso di conferma dovevo riflettere sulla mia partecipazione e che decidendo si entrare avrei levato il posto ad un’altra persona, era una presa d’atto di responsabilità»

La selezione continua per Anna provando nuove esperienze: La selezione prevedeva anche una seduta di psico sintesi insieme ad Alessio Di Clemente (NdR – attore, regista, autore e actor’s coach e direttore artistico).

La Psicosintesi è un metodo d’insegnamento legato ad una corrente psicologica, che si ispira ai principi della psicologia umanistica, tesa allo sviluppo armonico della personalità, come totalità bio-psico-spirituale, ed a favorire un contatto con i livelli superiori della psiche. È un metodo di lavoro concreto per la conoscenza, la crescita, la trasformazione personale, in cui ciascuno, partendo da ciò che è, ha il potere di attuare le sue potenzialità individuali, attraverso un lavoro guidato, ma essenzialmente autoformativo.

«Mi sono seduta, ho chiuso gli occhi – racconta Anna – rilassandomi con la musica. Una bellissima esperienza dove grazie ad Alessio Di Clemente ho sentito delle forti sensazioni dentro di me che mi hanno aiutato a buttare fuori tutta la mia energia. Non possiamo pensare che recitare sia solo leggere un copione o ripetere una battuta a memoria, anzi, è tutt’altra cosa. Ricordo bene che tutti gli insegnanti ci dicono sempre che uscendo da questa scuola non si diventa solo attori ma persone migliori e che nella vita ci sono due visioni diverse: quella verticale che ti eleva all’amore e quindi alla felicità e quella orizzontale che sono fuffa»

Ecco che la giovane Anna viene proiettata in un universo completamente opposto alla realtà che conosciamo dove lei stessa ammette che «Si vive di più, si brucia di più e si continua a sognare con entusiasmo e forti emozioni. D’altronde la scuola senza il sogno di Stefano Moroni (NdR – Presidente della scuola Vancini) non esisterebbe»

Anna si rende conto che la strada è difficile: «ma l’attore può vestirsi con degli stracci o mangiare tonno in scatola tutti i giorni, ma quando va sul palco brilla e non lo sentirai mai dire ho fame voglio fare un nuovo lavoro. È giusto avere delle paure ma quelle devono spingerti e non frenarti»

Ma quali sono le paure di Anna? «Perdere le persone che amo, – risponde – ancora, ma non ci devo pensare perché il mio amore supera la paura».

Cosa chiedi al teatro e al mondo dello spettacolo? «Spero che sia il teatro a chiedere a me, perché voglio dare tanto a tutti e al pubblico. Voglio anche a donare le tante emozioni che ho dentro».

Dopo la fine dell’esperienza della scuola Vancini cosa farai? «Voglio imparare benissimo l’inglese e spero di continuare a fare quello che mi piace per essere felice grazie alla mia famiglia che mi sostiene».

E dell’ambiente dello spettacolo cosa non ti piace? «Si sente spesso parlare di corruzione, di ambienti tossici per le attrici donne. Ma non mi farò mettere i piedi in testa specie da chi magari si cala i pantaloni».

È tra le mura della scuola Vancini di Ferrara che i sogni dei giovani come Anna incontrano la professionalità e la serietà dei docenti che sono i migliori esponenti delle proprie discipline. È qui che i sogni diventano impegno, dedizione e devozione. E’ qui che si impara che il cinema è anche fatica oltre che lustrini e red carpet.

Il sogno di Anna quindi continua, anche nel ricordo di papà Marco, scomparso di recente, che non potrà condividere con la figlia i momenti di emozione, felicità e magari anche di difficoltà. Per lei sarà una marcia in più, e se magari un giorno cominciassero le soddisfazioni siamo sicuri che la prima dedica sarà per lui, per il papà che ha sempre creduto in lei è l’ha spronata a credere in un sogno.

E allora viene in mente quella sera quando i due davanti al computer si sono imbattuti quasi per caso nella scuola d’arte Vancini. Chiamatelo destino, casualità, sincronicità, oppure solo coincidenze che cambiano la vita e il futuro.