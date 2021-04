Ecco gli attrezzi che servono di più in garage

La cassetta degli attrezzi è un accessorio indispensabile per ogni appassionato di lavori fai da te.

Dal montaggio di un mobiletto in casa, alle riparazioni più importanti in garage, gli attrezzi che si possono avere sono molti, alcuni manuali, altri elettrici, pneumatici o idraulici.

Alcuni sono attrezzi universali, utili sia in casa che in giardino o per la macchina, ad esempio il martello (in metallo o in gomma), dei set di chiavi di vari tipi, brugole, chiavi a bussola, tenaglie e pinze, strumenti di misurazione; ma tra gli attrezzi principali c’è senz’altro il cacciavite.

O meglio, i cacciavite. Perché anche di questo semplice attrezzo esistono numerose varianti: manuali o elettrici (avvitatore/svitatore), con testa piatta o a croce di varie dimensioni, con manico isolato o meno.

Avere a disposizione un set di cacciaviti per ogni evenienza mette sempre nelle condizioni di avere lo strumento ideale per effettuare un intervento nel modo più efficace.

Ecco un esempio: il set di cacciaviti KS Tools è utile in garage perché offre cacciavite di dimensioni diverse, otto strumenti diversi dai 2 mm ai 12 mm, con la possibilità della leva lunga o corta offerta dal manico a T, a seconda del punto di accesso su cui si lavora.

Sono attrezzi molto resistenti, prodotti in acciaio al cromo-vanadio, in una comoda valigetta. L’azienda produttrice tedesca esporta in tutto il mondo senza perdere il contatto con le persone e offre attrezzi per ogni tipo di riparazione, per auto, veicoli commerciali, o anche lavori generali.

Con il set di cacciaviti KS Tools si possono effettuare da soli riparazioni come smontare e rimontare pannelli laterali, accedere e manovrare tutti gli elementi di fissaggio anche nel cofano, grazie al manico lungo. Il materiale robusto e la comoda presa centrale consentono di lavorare anche con più forza.

Per tutti i lavori che non richiedono una forza di serraggio precisa, per i quali è necessaria una chiave dinamometrica, avere a portata di mano uno strumento professionale delle dimensioni giuste è una notevole comodità. Inoltre, questo set si trova a un costo molto inferiore al prezzo dei singoli elementi contenuti