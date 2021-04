Cucina, ricette: portiamo in tavola i prodotti di aprile

Finalmente è arrivata la primavera e cambiano i prodotti da portare in tavola, abbandoniamo quelli tipicamente invernali e andiamo verso qualcosa di più fresco.

Per quello che riguarda gli ortaggi e la verdura c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

E’ sopratutto periodo di asparagi, bianchi e verdi e dei miei tanto desiderati agretti.

Pubblicità Pubblicità

Come vedrete infatti ho usato proprio questi prodotti per la realizzazione di primo e secondo piatto; due preparazione estremamente facili, ma straordinariamente deliziose.

Per quello che riguarda la frutta è momento di fragole. Chi non desidera regalarsi una bella ciotola di fragole con la panna per la merenda?

Sono stata a lungo indecisa su come impiegarle, se per un dolce, una macedonia… poi ho avuto un’idea più carina per il dessert quindi non restava altro che la colazione (o merenda).

Pubblicità Pubblicità



Potete personalizzarla a vostro piacimento con la frutta, fresca e secca, che più vi piace.

Overnight oatmeal alle fragole

30 gr fiocchi di avena

60 gr di latte

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaino di semi di chia

20 gr di kefir di latte (o jogurt bianco)

4-5 fragole

Mettere i fiocchi di avena in un barattolo di vetro sufficientemente grande da contenere tutti gli ingredienti e aggiungere il latte. Unire anche il kefir, il miele e i semi di chia. Mescolare con cura, chiudere il barattolo e riporre in frigo per tutta la notte.

La mattina seguente aggiungere metà delle fragole precedentemente tagliate a pezzettini. Guarnire con un cucchiaio di composta di fragole (se si desidera), altri 40 gr di jogurt e la parte rimanente delle fragole. Servire subito.

Frittata agli agretti

4 uova

200 gr agretti lessati

4 fette di provola affumicata (100 gr circa)

2 cucchiai di grana padano

sale rosa

pepe misto

2 cucchiaio olio evo

Lessare gli agretti e scolarli strizzandoli bene; in una ciotola rompere le uova, condire con sale e pepe. Sbattere con una forchetta prima di unire il grana padano grattugiato. Versare l’olio in una padella antiaderente e farlo scaldare, quindi versare le uova e cuocerele avendo cura di scuotere ogni tanto la pentola per non far attaccare la frittata.

Quando cominciano a rapprendere, aggiungere le fette di provola. Su metà frittata aggiungere gli agretti e, aiutandosi con una paletta, ripiegare l’omelette in modo che sia chiusa ma lasciando scoperta una parte degli agretti. Terminare la cottura a fuoco basso, quindi trasferire su un piatto da portata e servire subito.

Carbonara di asparagi

Spaghetti

1 kg di asparagi 2 tuorli

50 gr parmigiano reggiano grattugiato

100 gr pancetta affumicata

sale e pepe

Lavare gli asparagi eliminando la parte dura del gambo, il resto ridurlo a rondelle lasciando qualche punta per la decorazione del piatto. In una padella antiaderente far rosolare la pancetta, appena comincia a scurirsi aggiungere gli asparagi e dell’acqua tiepida, coprire e far cuocere finchè gli asparagi non diventano morbidi.

Nel frattempo cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. Sbattere i tuorli d’uovo in una ciotola aggiungendo il parmigiano e una spolverata di pepe nero. Mescolare e se serve aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Scolare gli spaghetti, rovesciarli nella padella dove abbiamo cotto gli asparagi e rovesciare subito le uova sbattute, mescolare rapidamente, impiattare e servire.

Budino con foglioline di menta

500 gr di latte

100 gr di panna

40 gr di farina di riso

100 gr zucchero di canna

40 gr cacao in polvere

10 biscotti al cioccolato

In una pentola versare il latte, aggiungere lo zucchero e il cacao; sciogliere a freddo tutti gli ingredienti quindi portare sul fuoco. A fiamma moderata aggiungere la farina di riso e la panna, portare a bollore continuando a mescolare finchè non raggiunge la consistenza desiderata. Versare i budini nelle coppette e terminare la presentazione con i biscotti precedente sbriciolati e un rametto di menta.