Andrea Paternoster: il ricordo del presidente Coldiretti Trentino Alto Adige

Andrea Paternoster non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente di giovedì sull’A22, troppo grande la sfida che, stavolta, si è trovato ad affrontare.

L’apicoltore di Vigo di Ton, 54 anni, titolare della Mieli Thun, si è spento ieri pomeriggio all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato in rianimazione dopo lo scontro avvenuto all’altezza dell’area di servizio di Nogaredo.

Il camioncino su cui viaggiava Paternoster aveva tamponato violentemente un tir che procedeva lentamente in coda: da subito le sue condizioni erano apparse gravissime.

Dopo la sua scomparsa arriva il messaggio di solidarietà del presidente Coldiretti Gianluca Barbacovi: «A nome di Coldiretti Trentino Alto Adige esprimo un pensiero di cordoglio nel ricordare con profonda commozione Andrea Paternostrer, il noto apicoltore della Val di Non tragicamente scomparso. Si tratta di una grave perdita per l’agricoltura trentina, e non solo. La sua attività imprenditoriale è stata un esempio di eccellenza, i suoi mieli di altissima qualità lo avevano reso famoso in tutta Italia».

Paternoster era molto impegnato anche nelle organizzazioni agricole: presidente provinciale dei Club 3P dal 1988 al 1944 e presidente della Sezione Coldiretti di Ton dal 1997 al 2013. E’ stato anche finalista a livello nazionale dell’Oscar Green di Coldiretti nell’edizione 2006, a conferma del suo talento e delle sue idee innovative.

«Importante è stato inoltre il suo contributo su tematiche per noi fondamentali come l’agricoltura sostenibile e la valorizzazione delle produzioni locali, ma Andrea sarà ricordato anche come persona di grande cuore e la sua passione rimarrà un esempio per tante persone. Ai suoi cari le più sincere condoglianze in questo momento di profondo dolore». – Così Gianluca Barbacovi – Presidente Coldiretti Trentino Alto Adige

