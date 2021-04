Prima piscina di Trento in Piazza Centa: “Reperti da tutelare”, lo chiede la consigliera circoscrizionale Attolina

Il cantiere ai giardini di Piazza Centa per la costruzione di un parcheggio interrato da 44 garage, ha portato alla luce i resti della prima piscina cittadina che fu chiesta al Comune dal Comando Austroungarico per insegnare a nuotare ai soldati.

I lavori furono ultimati nel 1870 e la piscina fu costruita su quello che era l’alveo naturale del fiume Adige.

Poco o nulla di interesse archeologico, ma quanto venuto alla luce è una testimonianza della storia della città e di manufatti oggi completamente scomparsi.

Renata Attolini consigliera circoscrizionale Centro Storico – Piedicastello per la lista Europa Verde Trento, ha presentato un documento approvato dal consiglio per interrogare il sindaco e la giunta comunale col quale si chiede se esistono dei piani per salvaguardare almeno le parti di reperto non interessate dai lavori di scavo e se nel ridisegnare il parco si vorranno tenere in considerazioni soluzioni che possano richiamare i segni e le dimensioni dell’opera con percorsi su lastroni trasparenti o che lascino comunque in evidenza i manufatti originari.

Sarebbe un’ipotesi suggestiva, ma importante per non perdere la memoria della Trento che fu. Da salvaguardare con la nuova vegetazione ed in particolar modo se si pensa ad una valorizzazione verde del parcheggio scoperto che si trova tra Piazza Centa ed il silos, le fosse sotterranee del Rio Lavisotto che sono di interesse storico.

Risalgono infatti al 1800 interamente tombate in pietra, frequentemente a secco e coperte con la lastre di pietra rossa.

