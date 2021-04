Nel progetto del nuovo quartiere in destra Adige c’è anche il contributo della Lega. I ringraziamenti di Andrea Merler

C’è anche un contributo della Lega nella variante al Prg per il nuovo quartiere in destra Adige che sorgerà sull’area ex Italcementi.

La visione della Lega è globale e presta attenzione a tutte le realtà che andranno a convivere: da quella residenziale, ai servizi commerciali, artigianali, sociali e sanitari, ma anche studentato e centro espositivo.

“Tutte queste destinazioni che parlano di flussi importanti di persone, che dovranno sia accedere con facilità al quartiere, sia spostarsi agevolmente al suo interno hanno portato alla richiesta, approvata dal consiglio, di progettare una viabilità interna ampia, tale da consentire anche agevole passaggio di autobus e pullman, nonché garantisca un sicuro passaggio per pedoni e biciclette, quindi con affiancamento di ampi marciapiedi e che preveda un tracciato ciclabile nei due sensi di marcia” – Così il comunicato stampa leghista firmato dalla capogruppo in Consiglio comunale Bruna Giuliani.

E ancora: “Altro storico cavallo di battaglia della Lega è il collegamento veloce con il monte Bondone, la funivia ne è e lo sarà sempre più in futuro la sua espressione naturale, per questo c’è soddisfazione nell’apprendere il suo inserimento nel “piano guida” dell’area ex Italcementi.

Oltre a queste proposta, è stata anche aggiunta nel documento proposto dalla Commissione urbanistica l’iniziativa Lega di inserire nel quartiere sostenibile e smart, dotato delle migliori infrastrutture digitali per il lavoro e per lo studio, anche una residenza primaria gestita con modalità innovative che prevedano la residenza intergenerazionale”.

Nell’importante operazione un parte importante è toccata a Patrimonio Trentino. Nel merito è intervenuto il suo vicepresidente Andrea Merler: “esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del consiglio comunale di Trento del piano guida, presentato dalla medesima società, relativamente alla destra Adige ed alla area ex Italcementi. Ringrazio l’amministrazione e il consiglio comunale per aver approvato positivamente e velocemente un passaggio fondamentale nella riqualificazione e rigenerazione di una parte strategica della città. Ora servirà una grande collaborazione tra la patrimonio, la provincia e il Comune, al fine di attrarre imprenditori e investitori per oltre 300 milioni di euro. L’area, come ipotizzato anche dalla provincia autonoma di Trento, potrebbe vedere ivi anche la partenza del grande impianto di collegamento con il monte Bondone.”

