L’orsa DJ3 sarà trasferita in Germania

Il generale Massimiliano Conti, nel corso di una diretta streaming della LAV, ha dichiarato che il Cites ha rilasciato il nulla osta per il trasferimento dell’orsa DJ3 in Germania.

Pare verrà trasferita a Bad Rippoldsau-Schapbach, cittadina tedesca che sorge ai margini della Foresta Nera, dove esiste il “Parco alternativo della Foresta Nera per orsi e lupi”. Lo stesso parco dove venne trasferita l’orsa Jurka.

DJ3, figlia di Daniza e Joze, due fondatori della popolazione ursina trentina, è reclusa al Casteller dal maggio del 2011. Anche per lei, come successivamente per la madre, era scattata a suo tempo l’ordinanza urgente di cattura firmata dall’allora presidente Lorenzo Dellai, legata a una presunta sua pericolosità. L’ordinanza era scattata dopo la predazione di una pecora all’interno dell’abitato di Roncone.

Pubblicità Pubblicità

Nel merito la consigliera Lucia Coppola ha presentato una interrogazione dove fra i quesiti viene chiesto come mai solo ora, dopo 10 anni, l’orso viene trasferito e i termini dell’accordo con la Provincia di Trento.

La notizia era stata resa nota durante il convegno organizzato dalla Lav per favorire la convivenza degli orsi in Trentino. Al convegno, svoltosi in video conferenza, hanno partecipato circa 300 persone con la partecipazione anche di ricercatori canadesi e statunitensi che hanno presentato le loro pluridecennali esperienze nel favorire la convivenza pacifica fra orsi e persone nei loro Paesi.

Al convegno erano presenti anche esperti nazionali e rappresentanti delle istituzioni, impegnati sul fronte della tutela ambientale, oltre ad alcuni parlamentari di tutti gli schieramenti, che hanno seguito i lavori fino alla conclusione.

Pubblicità Pubblicità