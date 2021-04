Traffico paralizzato in via Maccani. I lavori continueranno ancora per 10 giorni

Via Maccani paralizzata da quasi due settimane. La congestione del traffico su questa strada che non solo è di scorrimento tra il centro ed il nord di Trento, ma è utilizzata dalle numerose ditte ed attività commerciali che movimentano anche mezzi pesanti, finisce per coinvolgere anche il cavalcavia di collegamento con Via Brennero e Corso Alpini.

La causa sono i lavori di realizzazione della ciclabile che collegherà l’area di Cristo Re con Campotrentino e Roncafort la cui pericolosità è già stata segnalata, dopo aver ridisegnato l’assetto della strada si sta ora procedendo all’asfaltatura.

Quello che non si capisce è perché questi lavori non vengano eseguiti di notte quando il traffico è minimo ed al limite si potrebbe anche chiudere la strada.

Invece la scelta è caduta per le normali ore lavorative comuni che crea grossi problemi a chi è impiegato nelle aziende di Via Maccani e ai mezzi che devono trasportare le merci che vanno ad aggiungersi ai residenti.

Il primo blackout del traffico è stato quando si è avuta la bella idea di procedere a degli scavi all’imbocco di Via Maccani, poco dopo la rotonda. Semaforo e senso unico alternato con traffico bloccato sia fino a Via Brennero che in uscita dalla tangenziale.

Chiuso questo cantiere si è aperto quello dell’asfaltatura che realizzata durante le ore diurne, ha portato ad una progressiva paralisi del traffico.

Il paradosso è che uno dei punti critici è in corrispondenza della rotonda che si trova di fronte alla caserma della Polizia Locale: mai un intervento in supporto al traffico, ma evidentemente nemmeno una segnalazione che avrebbe potuto portare ad un logico cambio dell’orario dei lavori: sarà così ancora per una decina di giorni.