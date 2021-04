Tiziano Uez lascia il Patt ed entra in Azione

Cominciano sempre di più ad emergere le contraddizioni fra gli autonomisti del Patt che si stanno spaccando fra coloro che vogliono appoggiare il centro destra e quelli che preferiscono le alleanze a sinistra.

In mezzo gli elettori che da sempre guardano verso i valori del centro destra in nome della difesa dell’autonomia e del territorio messe in pericolo dal centralismo della politica della sinistra.

Ed ecco che nel merito arriva un altro cambio in corsa tra i consiglieri comunali.

Questa volta tocca a Tiziano Uez (ex assessore allo sport dell’amministrazione Andreatta) che ha ufficializzato il proprio passaggio dal Patt ad Azione, permettendo così al partito di Calenda di debuttare in Consiglio comunale.

Temporaneamente è però entrato nel Gruppo Misto. Uez ha seguito lo stesso percorso fatto da Ugo Rossi scegliendo un partito che a suo giudizio è esempio di moderazione e pragmatismo senza populismo e demagogia. “Lontano dalle contrapposizioni ideologiche a favore dell’impegno sui contenuti e sul fare. Da un po di tempo seguivo Calenda, ancor prima di sapere del passaggio di Ugo Rossi in Azione, devo dire che mi ritrovo nel modo in cui affronta i problemi. Mi trovo bene con chi sta in Azione e penso che siano persone più “attuali” rispetto a coloro che lascio, anche se nel Patt sono sempre stato bene”- Così Uez dopo l’annuncio

Insomma un addio polemico nei confronti degli ex compagni di maggioranza. Grazie anche a queste new entry, Azione è cresciuta ed ora è pronta a costituire due gruppi territoriali la cui denominazione non è tra le più felici: Trento A e Trento B che saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

