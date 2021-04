La sindaca di Predaia Giuliana Cova ricorda Bruno Campadelli, protagonista del contesto sociale e amministrativo di Taio per più di 50 anni

Bruno Campadelli è stato un uomo di cultura, un apprezzato professore, uno stimato amministratore. Per cinque anni, dal 2005 al 2010, ha guidato il Comune di Taio. Per altrettanti, dal 2013 al 2018, è stato presidente dell’Apsp “Anaunia”.

Si è spento mercoledì pomeriggio, alla soglia dei 78 anni. In molti in queste ore si sono stretti intorno alla moglie Anna e al figlio Mauro.

Tantissimi anche i messaggi di cordoglio dedicati a una persona che ha lasciato il segno nella comunità di Taio.

Tra questi anche quello della sindaca di Predaia Giuliana Cova, che riportiamo integralmente di seguito.

La scomparsa del prof. Bruno Campadelli lascia un grande vuoto nella nostra comunità. Il suo impegno per il bene comune ha contraddistinto la sua attività in campo amministrativo, sociale e politico.

Uomo di grande cultura, è stato protagonista nel contesto sociale del Comune di Taio per più di 50 anni: apprezzato come insegnante di lettere da tanti adolescenti, dalle loro famiglie e da tutta la collettività per la passione e dedizione alla vita culturale e amministrativa del Comune. Una comunità che per ben trent’anni lo ha voluto come rappresentante all’interno del Consiglio comunale (per due anni ha rivestito tra l’altro il ruolo di vicesindaco assessore alla cultura ed ha concluso gli ultimi 5 come sindaco).

Tre anni fa ha peraltro chiuso la sua esperienza amministrativa e sociale come presidente della Casa di soggiorno Anaunia.

Bruno ha saputo costruire e tessere rapporti costruttivi e di grande valore per lo sviluppo del nostro territorio. In questi ultimi anni ha anche dimostrato una grande forza interiore nel cercare di superare, al fianco della moglie Anna, il grande dolore per la prematura perdita della cara figlia Cristina.

Con l’amministrazione comunale sono vicina alla moglie Anna e al figlio Mauro.

Bruno non smetterà mai di essere con noi: il ricordo di lui, del suo lavoro, della sua dedizione resterà sempre vivo nella nostra comunità.