Da oggi meno burocrazia per gli associati all’Asat

Per gli associati all’Asat la «burocrazia» si snellisce. E questo grazie ad un accordo di collaborazione stipulato dall’Associazione con Zucchetti Hospitality, azienda leader nel settore dei software gestionali per l’ospitalità. In virtù di tale accordo, alcuni servizi esterni attualmente gestiti manualmente dagli operatori verranno integrati ai gestionali PMS Zucchetti già in uso presso molte strutture alberghiere trentine.

In sostanza, come spiega il presidente dell’Asat Giovanni Battaiola, «tutte le strutture ricettive che usano i programmi di gestione alberghiera di Zucchetti potranno, con un’unica operazione, riuscire a generare la Trentino Guest Card per i propri ospiti, inviare i dati al software H-Benchmark e procedere con la trasmissione telematica dei movimenti turistici all’Ispat». L’accordo in questione prevede, infatti, di integrare ai gestionali PMS Zucchetti i servizi esterni correlati alla Trentino Guest Card, al sistema H-Benchmark e all’invio all’Ispat dei modelli Ispat C-59.

La partnership durerà due anni, fino al termine del 2023. «Fino ad allora – spiega Battaiola – i nostri associati potranno aderire a tale progetto ad un canone molto basso, con il vantaggio di muovere grandi passi nella direzione di alleggerire il carico di lavoro burocratico alle imprese ricettive e agli imprenditori del settore».

Pubblicità Pubblicità

In relazione a ciascun cliente già utilizzatore del gestionale PMS o a un nuovo cliente (che però dovrà acquistare il gestionale PMS), Zucchetti applicherà un canone annuale di 150 euro (Iva esclusa) per ciascuna annualità o frazione di annualità in cui il cliente stipulerà il contratto (ovvero, il canone viene ripartito proporzionalmente alla frazione di anno in cui è in essere). Gli importi annuali, a partire dal 1° gennaio 2022, saranno annualmente rivalutati in funzione dell’inflazione verificatasi nei 12 mesi antecedenti al mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Se l’indice Istat, invece, dovesse diminuire, i corrispettivi non subiranno un aumento, ma rimarranno identici a quelli dell’anno precedente.

«I nostri associati – conclude Battaiola – grazie all’integrazione dei prodotti Zucchetti con le soluzioni sopra citate otterranno un vantaggio per l’estrazione dei dati, la normalizzazione, l’elaborazione, l’aggregazione e la comparazione dei dati aggregati provenienti dai gestionali PMS delle strutture ricettive».

«Siamo molto contenti – dichiara Angelo Guaragni, amministratore Zucchetti Hospitality – di aver siglato questo accordo con l’Asat, che rappresenta sicuramente un’opportunità per accelerare la digitalizzazione delle strutture ricettive del Trentino. In qualità di partner tecnologico del progetto, il nostro obiettivo non è soltanto quello di contribuire a migliorare i processi contabili, amministrativi e gestionali degli operatori del turismo, ma anche fornire loro strumenti di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati affinché possano sviluppare al meglio le proprie strategie di promozione, commerciali e d’investimento».

Pubblicità Pubblicità