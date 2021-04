Broker: eToro continua a volare e dopo il record di utenti ora si quota in borsa

Il 2020 è stato un anno importante per le aziende che operano in ambito finanziario, soprattutto per le imprese che offrono servizi dedicati per gli investimenti online.

Il famoso broker eToro, popolare per il social trading, ha annunciato all’interno del suo blog ufficiale di aver superato i 20 milioni di utenti, un risultato incredibile per un’azienda nata nel 2007 che nel 2019 aveva soltanto 12,3 milioni di clienti.

Oggi l’intermediario specializzato nei servizi di trading online si presenta con un team di 1.100 dipendenti, ricavi nel 2020 per oltre 600 milioni di dollari e una presenza geografica incentrata in Europa, dove si trova il 69% degli utenti che investono con eToro.

Per questo motivo, ora il broker vuole espandersi anche negli Stati Uniti, Paese in cui domina al momento la celebre e discussa app di trading Robinhood.

L’azienda, fondata e guidata dal CEO Yoni Assia, si quoterà in Borsa a Wall Street all’interno del Nasdaq, a dimostrazione dell’anima fintech della società israeliana. La procedura terminerà nel terzo trimestre 2021 con una Spac gestita da FinTech Acquisition Corp. V, veicolo d’investimento che ha curato importanti operazioni di aziende come CardConnect, Paya Services e Payoneer.

Quali sono i servizi di eToro più apprezzati dai trader – Il cammino di eToro negli ultimi 14 anni è stato davvero importante, considerando il lancio nel 2010 del social trading e nel 2013 dei primi CFD per investire su Bitcoin. La mission del broker è sempre stata incentrata sull’innovazione tecnologica, per offrire alle persone interessate ai mercati finanziari strumenti semplici per investire online.

Secondo la recensione di Migliorbrokerforex.net su eToro, i punti di forza dell’operatore sono il copy trading, i CopyPortfolios e il social trading, tre capisaldi che contraddistinguono l’offerta del broker per il trading online rispetto a quella della concorrenza. Il copy trading è una funzionalità che consente di copiare le posizioni degli altri trader, un servizio particolarmente gettonato dagli investitori alle prime armi.

Questo strumento permette di seguire i top trader all’interno della community creata da eToro, scegliendo quali strategie replicare in base alle performance dei Popular Investor. Questo sistema è stato chiamato dal broker social trading, in quanto funziona in modo simile a un social network ma specifico su investimenti e trading.

I CopyPortfolios, invece, sono portafogli d’investimento tematici disponibili in due versioni, entrambi con deposito minimo di 5 mila dollari. La prima opzione sono i Top Trader CopyPortfolios, realizzati con le strategie operative dei migliori investitori di eToro, selezionati in base alle prestazioni e al tipo di trades. I Market CopyPortfolios sono costruiti da asset specifici, ad esempio titoli azionari, valute, ETF o materie prime.

Trading online con eToro: ecco pro e contro da valutare – Prima di aprire un conto di trading online con eToro, o con qualsiasi altro broker, è necessario testare sempre la piattaforma e i servizi finanziari dell’operatore con un conto demo. Questo strumento consente di iniziare a investire online senza utilizzare soldi veri, infatti l’intermediario mette a disposizione dei fondi virtuali e si possono provare tutte le funzionalità di trading in modo sicuro.

Secondo i trader che usano il servizio di eToro, i vantaggi offerti dal broker sono legati soprattutto al copy trading, una modalità unica nel settore che piace specialmente ai trader alle prime armi con poca esperienza. Un altro punto di forza indicato dagli utenti è l’assenza di costi per investire in azioni, infatti l’operatore permette di comprare e vende titoli nel mercato azionario senza pagare commissioni, purché si tratti di operazioni non a leva.

Negli ultimi anni il broker è diventato un riferimento anche per investimenti in criptovalute, in quanto oltre al trading di asset crypto con i contratti per differenza si possono anche acquistare criptovalute. In questo caso eToro offre procedure semplificate per comprare monete digitali con carta di credito, con la possibilità di mantenerle all’interno del wallet virtuale ufficiale gestibile tramite il proprio account.

Senza dubbio la piattaforma multi-asset di eToro è una delle più gettonate nel settore del trading online, un servizio che trova un forte riscontro da parte di trader giovani e investitori principianti. I più esperti possono ottenere vantaggi partecipando al programma Popular Investor, sebbene per alcune attività professionali esistano altri broker più indicati e tecnici, ad esempio specializzati nei servizi DMA con accesso diretto ai mercati.