Strategie di investimento: ecco le più gettonate del momento tra gli italiani

Con l’incremento del numero di investitori che operano in modo autonomo è in crescita la richiesta di corsi e contenuti per la formazione professionale, soprattutto per imparare l’analisi finanziaria e capire come costruire una strategia d’investimento adatta alle proprie esigenze.

Si tratta di un approccio più consapevole agli investimenti online, per migliorare le proprie conoscenze ed essere in grado di operare sui mercati con maggiore controllo sulle decisioni da prendere, soprattutto durante i momenti di elevata volatilità.

Al giorno d’oggi è in forte aumento l’educazione finanziaria tra gli italiani, con tantissime persone capaci di pianificare un approccio corretto di money management e scegliere come investire i propri risparmi in maniera indipendente.

Si tratta senza dubbio di un aspetto importante, ad ogni modo per un trader neofita è essenziale sapere quali sono le tecniche più utilizzate, per scoprire tutte le soluzioni disponibili e individuare l’opzione più adeguata in base alle proprie necessità d’investimento.

Le strategie finanziarie preferite per investire online oggi – Secondo gli esperti di migliori-investimenti.com , tra gli approcci più gettonati dagli investitori italiani c’è il growth investing, ovvero la ricerca di asset con un alto potenziale per speculare nel breve e medio termine sul rialzo del prezzo. In questo caso si tendono a valorizzare soprattutto i titoli delle nuove aziende, oppure le criptovalute emergenti che potrebbero garantire performance elevate con rendimenti al di sopra della media del settore.

Basta pensare a quanti hanno investito in Tesla prima del boom del mercato dei veicoli elettrici, oppure in Stellar Lumens quando la criptovaluta era ancora poco conosciuta al grande pubblico. Questi asset possono offrire un ritorno considerevole, tuttavia sono anche titoli piuttosto rischiosi, in quanto sono più soggetti degli altri alle turbolenze e alle recessioni economiche, quindi è necessario mantenere la massima attenzione sul risk management e il timing degli investimenti.

Lo stesso vale per il momentum investing o trend investing, una strategia che prevede investimenti sulle tendenze per cavalcare un momento rialzista o un trend ribassista. Questa tecnica è diventata celebre con la vicenda GameStop, quando è stata portata alla ribalta l’attività di vendita allo scoperto da parte dei grandi hedge fund sul titolo dell’azienda americana, con tanti investitori retail che sono entrati con posizioni long per far aumentare la quotazione, ottenendo un rendimento veloce e uscendo prima del crollo del titolo in Borsa.

Meno popolare ma pur sempre abbastanza diffusa è la strategia del value investing, resa famosa dall’investitore americano Warren Buffett. Secondo l’oracolo di Omaha il segreto di questo approccio è la ricerca di aziende solide il cui titolo è però sottovalutato, con l’obiettivo di acquistare quando la quotazione è bassa e la sicurezza che la qualità del business garantirà una crescita costante delle azioni nel lungo termine, tuttavia spesso bisogna essere disposti ad attendere molti anni prima di ottenere dei risultati concreti.

Trading online: quali sono le strategie da valutare – Rispetto agli investimenti tradizionali, di norma realizzati nel mercato azionario, il trading online consente di operare su qualsiasi tipo di asset attraverso strumenti derivati come i CFD. Si tratta di un approccio completamente diverso, tuttavia la maggiore accessibilità dei servizi finanziari di trading ha reso questa attività sempre più popolare al giorno d’oggi.

In questo caso la strategia privilegiata è il day trading, attraverso la quale si effettuano operazioni all’interno della stessa giornata di negoziazioni, aprendo e chiudendo le posizioni dopo pochi minuti o qualche ora al massimo. Con il trading giornaliero si tende a utilizzare appena l’analisi tecnica, usando lo studio dei grafici per individuare le tendenze rialziste o ribassiste per investire con posizioni long o short, terminando l’investimento prima delle 24 ore per non pagare i costi di overnight.

Un approccio di medio termine è invece lo swing trading, con il quale si mantengono le posizioni per alcuni giorni o settimane cercando di identificare i movimenti principali dei prezzi. In alternativa alcuni investitori optano anche per il trading di posizione, una strategia il cui focus è più sul lungo termine, andando a sfruttare l’intera forza del trend fino all’inversione di tendenza.

Come per gli investimenti tradizionali, anche nel trading online è indispensabile scegliere il modo in cui operare in base alle proprie esigenze, valutando ogni soluzione in maniera accurata per capire quale approccio si adatta meglio agli obiettivi che si vogliono raggiungere.