Riprendono le attività sociali della sezione Cai Sat di Trento

La sezione Cai-Sat di Trento ha comunicato la ripresa delle attività sociali che al momento saranno costituite dai corsi di arrampicata per adolescenti e adulti gestiti dalle Guide Alpine; uscite di arrampicata in falesia con la supervisione delle guide alpine ed uscite di escursionismo, scialpinismo e alpinismo.

Dal momento che la sede è ancora chiusa al pubblico, le iscrizioni saranno possibili esclusivamente via mail ai seguenti indirizzi: arrampicatasat.trento@gmail.com per i corsi e le uscite di alpinismo e arrampicata per adulti, mentre gli adolescenti dovranno scrivere a ag.sattrento@gmail.com .

Ci si potrà iscrivere unicamente se in regola col versamento delle quote sociali relative all’anno 2021.

Le date non sono ancora ufficializzate ( al momento si raccolgono solo le iscrizioni) in attesa sia delle linee guida che arriveranno dal Cai nazionale, ma anche dal versante istituzionale in special modo per quanto riguarda le limitazioni di movimento.

Lo svolgimento dei corsi e delle uscite, saranno organizzati gruppi composti da un massimo di 10 partecipanti più accompagnatore. Una novità riguarda gli spostamenti per i quali è escluso l’utilizzo di mezzi collettivi, sostituiti dai mezzi di ciascun partecipante che utilizzerà per raggiungere i punti di partenza dei vari appuntamenti.

L’attuale programmazione sarà valida per un bimestre in modo da potersi aggiornare più facilmente ai possibili cambi organizzativi. Entro fine mese il Consiglio direttivo approverà il programma delle attività previste nei mesi di maggio e giugno indicando anche i dettagli di ogni appuntamento.

