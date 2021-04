Pregasina: prorogati i lavori di allargamento

Sono stati prorogati di un mese i lavori di allargamento della strada comunale di Pregasina, nel tratto dal parcheggio a monte della galleria fino a poco prima dell’abitato.

La conclusione dei lavori era prevista per oggi, venerdì 16 aprile. La proroga si è resa necessaria a causa di alcuni imprevisti e per una perizia suppletiva di variante, finalizzata a dare migliore completezza e funzionalità all’opera. Si ricorda che è garantito il passaggio al mattino fino alle ore 8 e la sera dopo le ore 18, e per un’ora da mezzogiorno all’una.

La strada sarà percorribile, anche a senso unico alternato e in piena sicurezza, nelle giornate non lavorative, festive e durante la notte (dalle 18 alle 8). Attenzione: con la riapertura del sentiero del Ponale, da sabato 17 aprile è prevedibile un maggiore transito di ciclisti, per il quale si raccomanda a tutti la massima attenzione (sia ai ciclisti, sia ai conducenti delle auto e di altri veicoli), viste anche le condizioni del fondo stradale, ancora da ultimare.

