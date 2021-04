Pollice, un libro speciale per i bambini di materne ed elementari di Ala

“Pollice – colora la Lessinia”, di Lorena Barbieri e Letizia Menolli, non è un libro qualunque. C’è il racconto favoloso dell’incontro tra un bambino e un folletto, c’è l’ambientazione in Lessinia, ci sono i disegni da colorare, ma il volume è nato in omaggio a tutti i bimbi e ad uno in particolare che non c’è più, Thomas, e ha uno scopo benefico.

Per questo il Comune di Ala ne ha acquistato 200 copie, in gran parte consegnate martedì scorso, 13 aprile, alle scuole materne e elementari di Ala.

Il libro affianca la narrazione di Lorena Barbieri, ambientata nei luoghi della Lessinia di Ala, con precisi riferimenti, alle illustrazioni di Letizia Menolli. I disegni sono in bianco e nero, tutti da colorare: una proposta perfetta per i bambini, specialmente quelli più piccoli.

È anche per questo che il Comune ha consegnato gran parte delle copie acquistate alle cinque scuole materne e dell’infanzia del territorio di Ala e all’istituto comprensivo, affinché possa distribuirle in classi dei plessi di scuola primaria. Altre copie rimangono in biblioteca, pronte per laboratori e incontri dedicati ai più piccoli, non appena la situazione sanitaria lo permetterà.

“Pollice – colora la Lessinia” è stato anche un lavoro corale, al quale hanno contribuito le associazioni Memores e Amici del Revoltel e di Baita Costapelada. Il ricavato del libro (che attualmente è in vendita presso le edicole e negozi per l’infanzia di Ala) andrà in beneficenza (si pensa ad attrezzature per le scuole) ed è dedicato alla “coccinella del cielo”, Thomas, bimbo che frequentava la scuola materna di Pilcante. Tutti buoni motivi per donare delle copie alle materne ed elementari di Ala; la consegna è avvenuta martedì 13 aprile in biblioteca.

“Il libro è stato presentato nel 2020 – ha detto il sindaco Claudio Soini – e subito abbiamo pensato ad acquistare un buon numero di copie, perché condividevamo le sue finalità. È infatti un omaggio ai bambini, e anche alla Lessinia, un territorio caro a noi tutti”.

“Avevo scritto questo racconto anni fa – ha detto l’autrice, Lorena Barbieri – e, con l’aiuto di Massimiliano Baroni di Memores, ho deciso di tirarlo fuori dal cassetto, per un volume pensato per i bambini, così colpiti dalla pandemia”. Nel racconto ci sono ogni volta precisi riferimenti a malghe, cime, valli, luoghi della Lessinia: un invito a conoscere il territorio e a riscoprire la natura. Mancava però qualcosa: i disegni. A quelli ci ha pensato (con grande maestria e anche con abbondanza di proposte) Letizia Menolli, promettente illustratrice di Ala. Sono tutti da colorare.

Il volume si apre con una dedica speciale: “A Thomas, la coccinella del cielo”. “La cosa più bella che aveva Thomas – ha detto la mamma, Elisa Vicentini – era il sorriso, ed poterlo regalare a tutti i bambini è il più bel dono che Lorena poteva fare”. “Memores – ha aggiunto il presidente dell’associazione Paolo Leonardi – è nata per far conoscere la storia del territorio, cosa c’è di meglio che trasmettere questa conoscenza proprio ai bambini?”. Era presente anche Sergio Mondini per l’associazione Amici del Revoltel.

I “pacchi” con i libretti sono stati consegnati ai rappresentanti delle scuole materne: Mauro Debiasi presidente della scuola per l’infanzia de Malfatti di Ala, Anna Pederzolli per la scuola materna di Santa Margherita, Renato Moschini vicepresidente della materna di Pilcante, Antonio De Rossi per quella di Chizzola e Nicola Versini per la scuola di Serravalle ed infine Maura Maino, dirigente dell’istituto comprensivo di Ala.