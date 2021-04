Polizia locale: dopo 24 anni Giacomoni passa il testimone a Luca Sattin

A partire dal primo agosto Luca Sattin diventerà il nuovo Comandante della Polizia Locale di Trento. Sattin (a destra nella foto) era arrivato a Trento nel 2019 prendendo le competenze di vice comandante.

In realtà inizierà a guidare il Comando di Trento-Bondone già a partire dal mese prossimo, in quanto Giacomoni dovrà smaltire le numerose ferie accumulate prima della pensione.

Presso il cortile di Palazzo Thun, nella tarda mattinata di oggi verrà formalizzato il passaggio di consegne alla presenza dei tre sindaci che in questi anni hanno accompagnato Giacomoni, ovvero Lorenzo Dellai, Alberto Pacher e Alessandro Andreatta.

Questo incontro sarà anche l’occasione per ricordare i 220 anni dalla fondazione del corpo, che cade proprio quest’anno e, a causa della pandemia, non sarà possibile celebrare come da consuetudine in piazza.

Il Comandante uscente Giacomoni ha rivestito questo ruolo per 24 anni ed ora, raggiunto il limite d’età di 62 anni, deve lasciare il Comando.

Negli ultimi anni è stato il comandante delle 9 bombe molotov scoperte sotto altrettante macchine della polizia in via Maccani. Fatto successo nel dicembre del 2017 che mise in allarme tutta la città e di recente si ricorda l’accesa diatriba con Agostino Carollo che a breve finirà sui banchi del Tribunale di Trento.

Il suo sostituto Luca Sattin compie 55 anni il prossimo dicembre e ha ricoperto il ruolo di Vicecomandante della Polizia Locale della Provincia autonoma di Trento per un anno e mezzo. È laureato in giurisprudenza ed ha iniziato la propria carriera nel lontano 1993 come agente a Vigonza, successivamente ha prestato servizio come Vicecomandante a Cittadella.

Dal 1995 ha lavorato presso il Comando di Padova, in qualità di Responsabile degli agenti motociclisti e, successivamente, della Squadra Investigativa e della Squadra della Sicurezza Urbana. In seguito, tra il 2016 ed il 2017, è stato Comandante della Polizia Locale dell’Unione Pratriarcati per poi rientrare a Padova come Responsabile del Reparto Polizia Giudiziaria.

Sattin si è sempre distinto per la collaborazione con i colleghi, con la Procura della Repubblica e con le Forze di Polizia dello Stato. Si è particolarmente impegnato nell’educazione stradale nelle scuole, ritenendo importante diffondere i principi di legalità tra i giovanissimi. È persona pacata che ama il confronto.

A partire dal primo agosto, quindi, il futuro Comandante guiderà una realtà formata da 139 unità e quindici amministrativi, occupandosi non solo del capoluogo trentino ma anche delle comunità di Aldeno, Cimone e Garniga.

Il nuovo vice Comandante sarà Alberto Adami, quarantaquattrenne trentino, che negli ultimi anni ha prestato sevizio a Lignano, in Friuli e che ora è tornato a casa.